أزياء غجرية خاصة بالمرأة العصرية من داني أطرش

قدم المصمم اللبناني داني أطرش مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2016 في إطار أسبوع باريس للموضة. وجاءت تصاميمه خليطاً من وحي الفن الغجري الحديث الذي تتداخل فيه ثقافات وموسيقى آتية من البعيد، وبين المرأة الواقعية بأسلوب حياتها العصري والمتطوّر.

وقد برع المصمم في المزج بين هاتين الثقافتين ليُنتج لوحات مشرقة تحوّلت تحت أنامله إلى أثواب تم تنفيذها بأنسجة راقية وتطريزها بسخاء لتبدو معها السيدة متألّقة في أفخم المناسبات.

"حلم" هو الاسم الذي حملته هذه المجموعة من الأزياء الخاصة بمناسبات الموسم المقبل، إذ استوحى المصمم تفاصيلها من خياله محوّلاً أحلامه إلى أزياء تم تلوينها بتدرّجات حديقة ربيعيّة. وقد تميزت هذه الإطلالات بالخلط بين مواد مختلفة منها الأورغنزا، والدانتيل، والموسلين، والساتان المنسوج بالحرير الذي تم تطريزه على شكل أزهار.

استلهم داني أطرش بعض النقشات التي استعملها في إطلالاته من عمل الحرفيين المغاربة، وقد برز ذلك بشكل أساسي من خلال قماش الكريب المتداخل بالحرير وفق طريقة الحياكة التقليدية. أما الألوان التي ركّز على استعمالها فتنوّعت بين الأبيض، الذهبي، والأسود، إضافة إلى التدرجات المشرقة وأبرزها الأصفر والوردي. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: