كيف بدا أسبوع الموضة العربي في يومه الأول؟

افتُتح أسبوع الموضة العربي بدورته الثانية في دبي، وقد شهد اليوم الأول منه تقديم 5 مصممين من جنسيات مختلفة تصاميمهم من "الكوتور الجاهزة" أو ما يُعرف بالـReady Couture للخريف والشتاء المقبلين. ندعوكم للتعرّف على بعضها فيما يلي:

حمدة الفهيم

قدّمت هذه المصممة الإماراتية مجموعة من أثواب السهرة الطويلة التي تميّزت بقماشها الفاخر وتطريزها الغنيّ وقصاتها العصرية. وقد جاءت جميع إطلالاتها مستوحاة من فكرة جنيّة ترتدي أثواباً ساحرة تبرز جمالها وأناقتها.

J by Jordy Fu

قدّمت المصممة الصينية يو جوردي فو المديرة الإبداعية لعلامة J by Jordy Fu مجموعة من التصاميم التي تميّزت بطابعها الهندسي وبنزعتها التشكيلية. وبدت أزيائها كما لو أنها أعمال فنيّة ذات طابع مستقبلي.

لورا مانشيني

الحرير شكّل الخامة المفضلة بالنسبة للمصممة الإيطالية لورا مانشيني في هذه المجموعة. وقد قدّمت في هذا الإطار إطلالات عصريّة مستوحاة من الطابع الكلاسيكي لأناقة ستينيات القرن الماضي وشكّل "الكاب" قطعة أساسية تكرّر ظهورها في مجموعتها.

جيادا كورتي

اختارت هذه المصممة الإيطالية أناقة "المونوكروم"، إذ تلوّنت العديد من أزيائها بالأبيض والأسود. كما ترافقت تصاميمها مع مجموعة من الأكسسوارات التي جعلت من إطلالاتها متكاملة من حيث الأناقة.

عبد محفوظ

اختتمت مجموعة المصمم اللبناني عبد محفوظ اليوم الأول من أسبوع الموضة العربي، وتضمنت أزياءً للسهرات ذات طابع عصري اختلطت فيها أنواعاً مختلفة من الأقمشة وتميّزت بالتطريز الناعم.