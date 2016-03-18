أحمر شفاه يلوّن ابتسامتك من YSL

للاحتفال بالروح العصرية النابضة بالعفوية، عزّزت YSL Beaute تشكيلة ألوان أحمر الشفاه الأيقوني Rouge Volupte Shine Oil-In-Stick بإضافة 12 لوناً جديداً يعتني كل منها بصورة طبيعية بالشفتين ويتماشى مع مختلف أنماط الحياة والمناسبات لجعل ابتسامتك تتوهّج حيوية وإشراقاً.

يحتوي أحمر شفاه Rouge Volupte Shine Oil-In-Stick على 6زيوت تؤمن فوائد مميزة: الترطيب، اللمعة الباهرة، النعومة والسلاسة، والتطبيق الشفاف الذي يجمع بين الراحة والثبات.

تمتزج عناصر Rouge Volupte Shine Oil-In-Stick الملوّنة وجسيماته المتلألئة مع خلاصة الرمان، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الشفاه وتعتني بها. أما زبدة مكاديميا فتؤمن له راحة سخية كريمية الملمس، ويقوم حمض الهيالورنيك بترطيب الشفتين بكفاءة عالية على مدى 8 ساعات متواصلة.

19 لوناً تشع بوميض متوهّج، تطبيقها ممتع ويعكس اسم كل منها لقطة فريدة في عالم YSL. تتّسم البصمة العطرية المميزة لأحمر شفاه Volupte بعبق المانغو اللذيذ أما عبوته الأنبوبية فتتميّز بالأناقة والجرأة بفضل لونها الذهبي اللامع.

يتوفر أحمر شفاه Rouge Volupte Shine Oil-In-Stick بثلاث مجموعات لونية:

- مجموعة خاصة بالنهار بألوانها الهادئة والحيادية التي تناسب أوقات العمل، والرياضة، واللقاء مع الصديقات.

- مجموعة خاصة بالليل تتميّز بألوانها الجريئة والصارخة التي تناسب الاحتفالات والسهرات الطويلة.

- مجموعة خاصة بعطلة نهاية الأسبوع بألوانها المشرقة التي تميل إلى الأحمر دون أن تكون فاقعة، وهي تلائم أوقات المرح والاستراحة.