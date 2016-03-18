بالفيديو تعرّفي على حقائب "فلاورلاند" من "فندي"

اختارت دار فندي Fendi الإيطالية العريقة في صناعة الجلديات الفاخرة Flowerland أو "أرض الأزهار" عنواناً لمجموعة أكسسواراتها التي جمعت بين الأزهار والموضة، وخرجت بتصاميم تتميّز بالأنوثة الطاغية من جهة والأناقة العصريّة من جهة أخرى.

الأزهار الملوّنة غزت حقائب Fendi لربيع وصيف 2016 مضيفةً عليها لمسة من المرح تضفي حيويّةً على الإطلالات اليومية. وقد تمّ تنفيذ حقائب هذه المجموعة بجلود فاخرة تميّزت بألوانها الكلاسيكية حيناً والربيعية المشرقة حيناً آخر.

تضمّنت هذه المجموعة حقيبة The Micro Double Baguette الجديدة التي تزيّنت بالأزهار تماماً مثل حقائبFendi الأيقونيّة الأخرى وأبرزها: حقيبة The Baguette، حقيبة Peekaboo، وحقيبة Dotcom.

تتوفر هذه الحقائب بثلاثة أحجام: الحجم الصغير جداً، الحجم الصغير، والحجم المتوسط. وهي تأتي مع حمّالة للكتف تزيّنها الأزهار أيضاً. تتوفر هذه المجموعة من الحقائب على موقع Fendi الرسمي وكذلك في محلات العلامة في الشرق الأوسط.