أناقة الأزهار لن تغيب عن مجموعات الشتاء المقبل

تفتّحت الأزهار بكل الأحجام والألوان في مجموعات خريف وشتاء 2016، التي تم عرضها مؤخراً في إطار شهر الموضة الذي امتد من منتصف شهر فبراير الماضي إلى حوالي منتصف شهر مارس الجاري، وتضمن 4 أسابيع للموضة: أسبوع نيويورك، أسبوع لندن، أسبوع ميلانو، وأخيراً أسبوع باريس.

ظهرت طبعة الأزهار بكثافة في العديد من العروض رغم كون المجموعات شتوية، وقد تنافس المصممون على تقديمها بأساليب جديدة ومبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات الخياطة والرسم والتطريز.

واتخذت الأزهار شكل رسوم تشكيلية لدى كل من Chanel وAlberta Ferreti، واتسمت بالنعومة والحجم الصغير في عروض Dior وValentino.

أما في عرضDolce&Gabbana فظهرت الأزهار الكبيرة الحجم والملوّنة التي رصدناها أيضاً لدى كل من Paul Smith وBurberry.

وقد ظهرت الأزهار النافرة على أزياء Carolina Herrera وMonique Lhuilier، واتخذت شكل نسيج الدانتيل في عروضElie saab وRoland Mouret.

في عرض Versace تلونت الأزهار بالأبيض والأسود، أما في عرض Fendi وAndrew GN فتم تطريزها على الأقمشة الفاخرة.

تعرفوا فيما يلي على بعض إطلالات الخريف والشتاء المقبلين المتزينة بالأزهار.