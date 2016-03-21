كارا تختار نظارتها المفضّلة من "شانيل"

رغم انتقالها من عالم عرض الأزياء إلى مجال التمثيل، ما زالت كارا ديليفين ملهمة كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي لدار .Chanel فهو اختارها لتكون وجه الحملة الترويجية لنظارات الدار لربيع وصيف 2016.

فمنذ العام 2012 تحتلّ هذه العارضة الشابة مكانة صديقة مقرّبة من دار Chanel ومن مديرها الإبداعي. وسبق أن شاركت في عدة عروض للداروفي الحملات الترويجية لمجموعة Chanel لرحلات 2012-2013، والأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2014-2015، ومجموعة باريس-سالزبرغ 2014-2015.

وتطلّ كارا علينا اليوم من خلال الحملة الترويجية لمجموعة نظارات ربيع وصيف 2016 بإطلالات عصريّة وهي ترتدي تصاميم من مجموعة الأزياء الجاهزة Chanel Airlines وقد نسّقتها مع نظارات شمسيّة مستوحاة من ألوان الأزياء.

كارا اختارت نظاراتها المفضلة من Chanel للموسم الجديد، فهل توافقينها الرأي أم ستختارين تصميماً آخر لك؟