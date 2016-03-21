كيف اختُتم أسبوع الموضة العربي في دبي؟

اختُتم أسبوع الموضة العربي بنسخته الثانية بخمسة عروض تضمّنت تصاميم من أزياء "الكوتور الجاهزة" لخريف وشتاء 2016 -2017. وكان هذا الأسبوع قد افتتح مؤخراً في دبي واستمرّ لأربعة أيام متتالية. أما المصممون الذين قدّموا عروضهم في يومه الأخير فكانوا على الشكل التالي:

- راني زاخم:

افتتح المصمم اللبناني راني زاخم اليوم الأخير من أسبوع الموضة العربي بمجموعة من الأزياء الخاصة بالسهرات تزيّنت بالعقد والكشاكش وتميّزت بألوانها المشرقة وقصّاتها التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

- كريستيانو بوراني:

قدّم المصمم الإيطالي كريستيانو بوراني مجموعة من الإطلالات تميّزت بطابعها الشبابي والعصريّ جداً. وقد برع في خلط مجموعة من الخامات لا تُستعمل عادةً مع بعضها البعض بأسلوب متجدد قدّم الأناقة بأسلوب مختلف.

- ألبيرتو زامبيلي:

الأقمشة اللمّاعة كانت الحاضر الأكبر في مجموعة المصمم الإيطالي ألبيرتو زامبيلي التي استوحاها من فن البوب بما يتميّز به من بريق. وقد تكرّر استعمال المعاطف الضخمة والكشاكش في إطلالات تميّزت بأناقة لافتة.

- يو جوردي فو:

استعرضت المصممة الصينية يو جوردي فو تصاميمها على مدى الأيام الأربعة لأسبوع الموضة العربي. وقد حافظت إطلالاتها على طابعها الهندسي وألوانها المحايدة مقدّمةً رؤية مستقبلية للموضة.

- لميا عابدين:

اختتمت المصممة الإماراتية لميا عابدين أسبوع الموضة العربي بمجموعة من الإطلالات المستوحاة من أناقة عشرينيات القرن الماضي. وتميّزت تصاميمها الغنية بالتطريز الكثيف المستوحى من الطابع الفيكتوري وبالأكسسوارات التي أضافت لمسات من الفخامة على الإطلالات.