تعرّفوا على واحدة من أجمل مجموعات "لويس فويتون"

قدّم نيكولا غيسكيار، المدير الإبداعي في دار "لويس فويتون" Louis Vuitton، مجموعته الخاصة بما قبل خريف 2016. وتعتبر واحدة من أجمل المجموعات التي قدّمها منذ بدء تعاونه مع هذه الدار الفرنسية العريقة في العام 2013.

استلهم غيسكيار هذه المجموعة من 3 ستايلات تركّز جميعها على الطابع العصري الذي يشدّد على إبرازه من خلال تصاميمه:

- ستايل النيو كلاسيك الذي يرتكز على الإرث الكلاسيكي لدار Louis Vuitton، والذي يعيد تقديم أساسيات الدار بأسلوب عصريّ مبتكر.

- ستايل الأزياء الرياضية المترفة التي تتميّز بإطلالات مريحة وانسيابية دون أن تفقد شيئاً من طابعها المترف الذي يظهر عبر التفاصيل.

- الستايل الحالم المغامر الذي يتجلّى من خلال اللمسات البوهيمية التي تختلط مع التفاصيل الأنثوية الراقية، كل ذلك في أسلوب شبابي وعصريّ جداً.

وشدّد غيسكيار على أنه من السهل تنسيق هذه الستايلات مع بعضها البعض أو اعتمادها بشكل فرديّ، وشجّع النساء على تكوين رؤيتهنّ الخاصة للموضة وابتكار إطلالاتهنّ بما يتناسق مع مزاجهنّ أو متطلبات حياتهنّ.

شكّل اللون الأسود القاسم المشترك بين معظم إطلالات هذه المجموعة، وقد دخل عليه اللون الأبيض بلمساته المشرقة في بعض الإطلالات فيما حافظ على طابعه الدرامي في إطلالات أخرى.

تميّزت هذه المجموعة بالتنوّع الكبير في التصاميم وفي استعمال الخامات العصرية، كما رافقت جميع الإطلالات قفازات طويلة من الجلد الأسود اللمّاع. تمّ تنسيق معظم الأزياء مع أحذية عسكريّة الطابع باللون الأسود وقد ترافق بعضها مع تصاميم حقائب Luis Vuitton للموسم المقبل.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Louis Vuitton لما قبل خريف 2016 فيما يلي.