ملمّع الشفاه يعود إلى الواجهة مع "ديور"

كشف بيتر فيليبس المدير الإبداعي لماكياج Dior عن ملمّع شفاه ثوريّ جديد مُحطّم لكافة حدود الألوان. إنه Dior Addict Lipstick فائق اللمعان الجديد بتركيبته المتطورة والجريئة المستوحاة من ثقافة الأزياء والألوان المبتكرة التي تُشتهر بها دار Dior.

يتميّز هذا الملمّع بكونه مزوداً بتركيبة تملأ الشفاه، وترطبها، وتمنحها اللمعان بدون أن تترك أيّ لزوجة على الشفاه. ويتوفر أحمر شفاه Dior Addict Lipstick بمجموعة من 18 لوناً مفعماً بالعاطفة وحبّ الحياة، يضفي كلاً منها تألّقاً جديداً على الشفاه ليمنحها لمعاناً مميزاً بالإضافة إلى تأثير Dior الفريد الذي يتميّز باللون المتلألئ النقيّ.

يحتوي ملمّع شفاه Dior Addict فائق اللمعان الجديد على نواة ممتلئة بحمض الهيالورونيك الذي يعمل على حبس الماء الموجود في المنطقة المحيطة بالشفاه ليمنحها الترطيب مع الامتلاء حتى تشعّ بالنضارة. كما أنه يعمل على ترطيب وتكبير حجم الشفاه بشكل طبيعي.

كما تحتوي التركيبة الأساسية الجديدة لهذا المستحضر على مجموعة من الزيوت الأكثر لمعاناً والتي استخدمتها Dior لأول مرة حتى ينزلق أحمر الشفاه بخفّة وسلاسة دون تكتّل. وقد قال بيتر فيليبس في هذا المجال: "تمّ تطوير الجيل الجديد من هذا الملمع بتركيبته الخفيفة والسهلة الاستخدام ليناسب جميع النساء اللواتي لا يشعرن بالراحة عند وضع أحد ملمعات الجيل القديم الذي كان يسبّب لزوجة على الشفاه. ما عليك سوى وضع الملمع لينزلق بسهولة على الشفاه وليرسم بألوانه تالّقاً لا مثيل له".

تطلّ علينا النجمة الهوليوودية جنيفر لورانس كسفيرة لمجموعة Dior Addict The New Ultra-Gloss فتظهر بأنوثتها الجريئة، وشخصيتها المرحة، وابتسامتها المشرقة لتجسّد صورة المرأة الجذّابة والقوية التي تحبّ وضع الماكياج وتتقن ارتداء الألوان المناسبة لمزاجها. اكتشفي ألوانها المفضلة من Dior Addict Lipstick فيما يلي: