أرباح مجموعة "هيرمس" تتخطى المليار دولار

أعلنت مجموعة "هيرمس" الفرنسية للسلع الفاخرة عن أرباح إجمالية تخطت المليار دولار العام الماضي بالرغم من التباطؤ الاقتصادي المسجل في الصين وتداعيات الهجمات المنفذة في باريس في نوفمبر وتقلب سوق الصرف.

وسجلت مجموعة "هيرمس" المعروفة بحقائبها اليدوية الجلدية، أبرزها حقائب "بيركن"، التي سميت نسبة إلى المغنية البريطانية ومناديل الحرير الصغيرة، نموا في عدة مناطق من العالم، على رأسها اليابان.

وارتفعت أرباحها الإجمالية بنسبة تخطت 13% السنة الماضية لتصل إلى 973 مليون يورو (1.1 مليار دولار) بالاستناد إلى مبيعات إجمالية بقيمة 4.8 مليار يورو ارتفعت بنسبة 8% بالمقارنة مع العام السابق، وذلك بعد تقييم أسعار الصرف.

وازدادت الأرباح التشغيلية أيضا بنسبة 19% لتصل إلى 1.5 مليار يورو.

واضطرت المجموعة إلى دفع ضرائب بسبب توزيع أرباح أسهم إضافية على مساهميها.

وكشفت "هيرمس" أن هامش أرباحها التشغيلية تحسن قليلا بالمقارنة مع العام السابق ليصل إلى 32% من المبيعات، "وذلك بالرغم من تداعيات تقلب أسعار الصرف".

وكان أكسيل دوما، رئيس "هيرمس" قد صرح في فبراير لوكالة "فرانس برس" أن مجموعته "تأثرت كثيرا" بالاعتداءات المرتكبة في باريس في نوفمبر، كما أنها تخشى تداعيات تقلب سوق الصرف وانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الصين، فضلا عن اضطرابات جيوسياسية أخرى.

وشددت المجموعة الأربعاء أيضا على أن نمو مبيعات العام 2016 قد يكون أدنى من السقف المحدد على المدى الطويل والمتوسط نظرا إلى المشاكل الاقتصادية والجيوسياسية والنقدية التي تعصف بالعالم.