الحلوى تتحول إلى ماكياج ربيعي مع "ماك"

من ألوان الحلوى ونكهاتها اللذيذة استوحت مستحضرات Mac أحدث مجموعاتها من الماكياج التي حملت اسم Flamingo Park تيمناً باللون الوردي الذي يتلوّن به طائر الفلامنكو الشهير، والذي يطغى بتدرجاته على هذه المجموعة.

في استقبال فصل الربيع، تدعوك Mac للتمتع بالتأثير الوردي المبهج في تشكيلة من المستحضرات مستوحاة من الألوان الشهية للحلوى التي يفضلها الصغار والكبار على السواء.

تألقي بجمالك في الأيام المشمسة مع البلاش الوردي الذي يشكّل طريقة ممتعة لمنح وجنتيك لوناً لذيذاً من بين 6 ألوان تتضمنها المجموعة. واطلي جفونك بإشراقة الوردي بتدرجاته الفاتحة أو الجريئة. أما ابتسامتك فغلّفيها بأناقة الوردي المستوحاة من أزهار الحقول الربيعية.

وتتضمن مجموعةFlamingo Park أيضاً بودرة مضغوطة وماسكارا وطلاء للأظافر تتناسق جميعها مع اللون الوردي. أما نصيحتنا لك عند اعتماد الماكياج الوردي فهي باختيار تدرجاته التي تناسب لون بشرتك: فإذا كنت صاحبة بشرة فاتحة تناسبك التدرجات الوردية المائلة إلى لون زهر الرمان والتدرجات الباستيلية، أما إذا كنت صاحبة بشرة داكنة فاختاري التدرجات الوردية العتيقة أو لون الفوشيا، وإذا كنت صاحبة بشرة حنطية فالتدرجات الوردية المائلة إلى المرجاني هي التي تناسبك.

اكتشفي معنا عبر هذه الصور أحدث الأساليب لتطبيق الماكياج الوردي على طريقة Mac.