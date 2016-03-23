"أرماني" تتخلى عن الفرو الحيواني بتصاميمها

أعلن مصمم الأزياء جورجو أرماني عن تخليه عن الفرو على أنواعه في جميع تصاميم داره، وذلك اعتباراً من مجموعة خريف-شتاء 2016-2017 مؤكداً أن عدة بدائل صالحة متوافرة حالياً لحلول مكان "هذه الممارسات القاسية".

وقال أرماني في بيان "يشرفني أن أعلن لكم التزام مجموعة أرماني التزاماً فعلياً الامتناع عن استخدام فراء الحيوانات في مجموعاتها".

وأضاف "يتيح لنا التقدم التكنولوجي الذي أحرز خلال السنوات الأخيرة بدائل صالحة تغنينا عن اعتماد هذه الممارسات القاسية في حق الحيوانات".

وستستغني دار الأزياء الإيطالية عن فرو الحيوانات التي تربى أو تصطاد لأغراض استخدام وبرها في مجال الموضة، مفضلة الاستعانة بفراء اصطناعية.

وأصدر تحالف "فور فري آلاينس" الذي يضم 40 جمعية تعنى بالدفاع عن الحيوانات بياناً أشاد فيه بـ "هذا القرار الذي يسمح للعلامة الفاخرة بمراعاة مطالب المستهلكين المتزايدة لموضة أخلاقية ومستدامة".

ويحذو جورجو أرماني تالياً حذو مجموعة "هوغو بوس" التي اتخذت قرارا من هذا القبيل العام الماضي، بحسب جمعية "هيومان سوساييتي إنترناشونال" التي لفتت إلى أن "أرماني تنقل رسالة مفادها أن قتل الحيوانات من أجل فرائها لم يكن يوماً على الموضة وذلك بأقوى طريقة ممكنة على الأرجح".