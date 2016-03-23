"هيرمس" تكشف عن الساعات التي قدمتها في معرض "بازل"

ضمن فعاليات معرض Basel 2016 الذي يقام حالياً في سويسرا ويشكل أكبر مجمع للساعات في العالم، كشفت دار Hermes عن تصاميمها الجديدة من الساعات المستوحاة من عالم البراري. فقد استطاعت ساعتا Arceau Tigre وPocket Panthere أن تجمعا بين الطلة الشامخة للنمر والفهد وبين المهارة التي تتميز بها الدار في تصميم الساعات الفاخرة.

تأتي ساعة Arceau Tigre نتيجة أبحاث وعمل دؤوب امتد على مدى سنتين. وهي تتوفر في إصدار من 12 قطعة فقط مصنوع من الذهب الأبيض، ويُظهر صورة وجه النمر بأسلوب ثلاثي الأبعاد أما حزامها فمن جلد التمساح باللون البني.

ساعة Pocket Panther وهي ساعة جيب تتجلى فيها الحرفية العالية التي تميز أعمال الحفر والتلوين بالمينا، والتي تتطلب 25 مرحلة لتتم معها آلية الجمع بين المواد والألوان. أما النتيجة فتكون الحصول على صورة فهد بألوانه المشرقة وهو يتمشى على خلفية من بياض الثلج. وقد تم تنفيذ هذه الساعة بالذهب الأصفر وهي ذات خلفية شفافة تسمح برؤية حركتها الداخلية.

ومن الساعات اللافتة التي تم عرضها أيضاً ساعة Slim d’Hermes Mille Fleurs du Mexique التي تزينت برسومات أزهار تناسقت بامتياز مع سوارها المصنوع من جلد التمساح الأخضر.

ساعة Faubourg Manchette Joaillerie التي تميزت بسوارها العريض المصنوع من جلد التمساح الأخضر الذي تناسق مع الأحجار الخضراء الكريمة التي تم ترصيعها بها.

ساعة Pocket Plein Cuir وهي ساعة جيب مصنوعة من الذهب الأبيض وجلد التمساح باللون الأزرق الذي أضفى عليها لمسات من الأناقة اللافتة.