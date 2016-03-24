إيلي صعب يفتتح بوتيكه الثاني في دبي

اختارت دار Elie Saab مول الإمارات لتفتتح فيه بوتيكها الثاني في دبي، وذلك بعد سلسلة من البوتيكات الفاخرة التي افتتحتها مؤخراً في شارع جورج الخامس الباريسي وفي متجر هارودز اللندني.

ويقع البوتيك الجديد في قسم الأزياء الفاخرة في الطابق الثاني من مول الإمارات، وهو يتميّز بخطوطه الهندسية والتصميمية التي بدأتها الدار مع بوتيك جورج الخامس في باريس لجهة الأحجام المعمارية المنحوتة بأسلوب معاصر والمنفذة بأفخر المواد.

زوّار هذا البوتيك سيكتشفون مجموعة Elie Saab من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2016، بالإضافة إلى حقائب الدار الفاخرة ومن بينها حقيبة Le31 الجديدة بالإضافة إلى قطع أزياء رئيسية لكلّ يوم تشمل الجاكيتات القصيرة، والسراويل، وفساتين الدانتيل والجلديات.

ويتضمّن البوتيك ركناً خاصاً لعطورElie Saab وأبرزها Elie Saab Le Parfum، ومجموعة العطور المركزة LaCollection Des Essences، والعطر الجديد Rose Couture الذي أطلقته الدار أخيراً.

ويضاف بوتيك مول الإمارات إلى قائمة البوتيكات ونقاط التوزيع في المنطقة وأبرزها بوتيك Elie Saab في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي دبي مول، و في مول اللؤلؤة القطري.