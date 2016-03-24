"توم فورد" تطلق ماكياجاً خاصاً بأحدث عطورها

أطلقت دار Tom Ford الأميركية مجموعة من الماكياج محدودة الإصدار مستوحاة من عطرها الجديد Tom Ford Noir Pour Femme. وهي مجموعة تختصر الجمال بعيون دخانية، وشفاه طبيعية جذّابة، وأظافر بلون الأونيكس، تعرّفوا معنا على مستحضراتها فيما يلي:

- ظل العينين Tom Ford Cream and Powder Eyeshadow بلونNight Sky الذي يتكوّن من طبقة سفليّة هي عبارة عن لون كريميّ أسود غامق وطبقة علويّة من البودرة السوداء الغنيّة باللآلئ الآسرة للضوء.

- ماسكارا Tom Ford Waterproof Extreme Mascara بلونها الأسود الداكن وبخصائصها المضادة للماء. وهي تتكوّن من بودرة تخلق تأثيراً درامياً وتركيبة كريمية مضادة للتقشّر والتكتّل طوال اليوم.

- ماسكاراTom Ford Lash Tips Mascara التي تقوم بتلوين أطراف الرموش فقط باللون الأزرق أو الذهبي.

- قلم تحديد العينين Tom Ford Eye Defining Pencil بلونNavy Black الجديد الذي يتميّز بلونه الأسود الغامق مع مستوى عالٍ من اللؤلؤ الفضي العاكس للضوء.

- أحمر شفاه Tom Ford Lip Color بلون طبيعي مثالي، يتميّز بصبغياته اللونية المعالجة خصيصاً لتمنح لوناً نقياً يتوازن مع الإضاءة.

- طلاء الأظافر Tom Ford Nail Lacquer بلون أسود تزيّنه اللآلئ الزرقاء الصغيرة ليحافظ على لمعانه لمدة طويلة.