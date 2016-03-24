"ديورأوم" عنوان جديد للرجل في مول الإمارات

أعادت Dior افتتاح متجرها الخاص بالأزياء الرجالية داخل مول الإمارات في دبي، ليقدّم هذا العنوان الجديد بيئة تسوّق راقية تعكس إرث هذه الدار الفرنسية العريقة التي تجمع بين الأناقة والفخامة والإبداع.

ويتميّز متجر Dior Homme الجديد بتناسقه الهندسي الذي تتداخل فيه المواد المترفة واللمسات الفنيّة الراقية من أرضية خشبيّة، ومنسوجات جدارية، وتصاميم هندسية من الأكريليك على الواجهة. ويجمع بين الهندسة المعمارية العصريّة والعناصر المتخصصة في البيع بالتجزئة التي تسلّط الضوء على سمعة Dior الرائدة في مجال السلع الفاخرة الخاصة بالرجال.

للتعرّف على تصاميم Dior الجديدة من الأزياء والأكسسوارات الرجالية لا تفوّتوا فرصة زيارة بوتيك Dior Homme في ركن الأزياء "فاشن دوم" داخل مول الإمارات في دبي.