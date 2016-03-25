ساعات "رولكس" تقدّم جديدها في "بازل"

كشفت Rolex علامة الساعات السويسرية الفاخرة عن جديدها الذي قدّمته خلال معرض Baselword 2016. ويشكّل هذا المعرض الذي امتدت فعالياته بين 17 و24 مارس الجاري، أكبر مجمّع للساعات في العالم إذ يقع على مساحة 141 ألف متر مربع ويضمّ 1800 مشترك، ويستقبل حوالي 150 ألف زائر سنوياً. كما تعرض فيه أكثر القطع رفاهية وأغرب التصاميم التي تستقطب جامعي الساعات من جميع أنحاء العالم.

وقد أجرت Rolex عدة تعديلات على مجموعات Oyster وCellini الأيقونية، كما تمّ تقديم ساعة Daytona وساعة Air King بحلّتهما الجديدة.

وقد تحوّلت ساعة Cosmograph Daytona إلى رمز للتطوّر التكنولوجي الذي عرفته ساعات Rolex، أما ساعة Air King فشكّلت رمزاً للتعاون بين عالم الساعات الفاخرة وعالم الطيران.

ومن بين الساعات التي عرضتها Rolex في بازل ساعة Datejust41 التي اختلط المعدن الفضي بالذهبي بكل أناقة، وساعة Lady Datejust28 النسائية التي تمّ ترصيعها بالماس، وساعة Pearlmaster التي استطاعت أن تجمع بين عالم الساعات وعالم المجوهرات، وساعة YachtMaster40 بطابعها الرياضي العصري.