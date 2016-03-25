قلادات تحقّق أجمل الأمنيات من "كارتييه"

تعود مجموعة مجوهرات Amulette De Cartier إلى الواجهة حاملةً معها معاني جديدة من خلال استعمال أنواع متجددة من المواد الفاخرة التي تضفي عليها إطلالة مبتكرة. وقد تمّ تصميم هذه المجموعة لتكون أشبه بجالب للحظ أو أمنية سريّة تحملها المرأة كقلادة في عنقها أو سوار في معصمها، وهي تتوسع بإضافة 3 تصاميم جديدة عليها:

- الذهب المموّج للإشراق:

حيث تمّ تنفيذ هذه القلادة بالذهب الأصفر المموّج لتكون أشبه بشعاع من الضوء أو وميض من أشعة الشمس تحملينها معك كمصدر للإشراق والطاقة الإيجابية.

- حجر المالاشيت للحظ السعيد:

المعروف عن حجر المالاشيت الأخضر أنه رفيق المسافرين يحمل إليهم الحظ، والأمل، والتوقعات الإيجابية. وهو يزيّن قلادة وسوار Amulette De Cartier بلونه الأخضر الأنيق وإيجابيته الفاخرة.

- خشب ظهر الحية الثمين:

يُسمّى هذا الخشب أيضاً بالSnakewood والمعروف عنه بأنه يطرد الحظ السيء ويجعل الأمور المستحيلة ممكنة. وهو يزيّن بلونه البني الدافئ قلادة Amulette De Cartier.