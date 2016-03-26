جورج حبيقة يجمع كل النساء في امرأة واحدة

استطاع المصمم اللبناني جورج حبيقة، من خلال مجموعة أزيائه لخريف وشتاء 2016 التي قدمها مؤخراً في باريس، أن يختصر جميع النساء في امرأة واحدة: المدللة، الخجولة، الرقيقة، الواثقة من نفسها ومن جاذبيتها، والمفعمة بالطاقة والحياة...كل ذلك من خلال إطلالات تجد فيها كل امرأة نفسها جميلة وأنيقة في عيونها وفي عيون الآخرين.

وقد استلهم حبيقة من خمسينيات القرن الماضي كل "الغلامور" الذي كان يميّز هذا الزمن الجميل ليصمم أزياء لامرأة مرحة تحبّ الحياة والمناسبات الاجتماعية، ولا تخاف من التعبير عن شخصيتها عبر أزياء مفعمة بالألوان ومزيّنة بالطبعات الأنثوية.

وقد اجتمع الابتكار التقنيّ مع الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مشاغل دار Georges Hobeika لتقديم تصاميم تميّزت بتفاصيلها المنفّذة بإتقان وبتطريزها العصريّ. وأضافت الأزهار والطبعات المنقّطة لمسات من الانتعاش والحيوية على إطلالات تلوّنت بأناقة الأحمر، والكاكي، والبنفسجي أو بالتدرجات الباستيلية الهادئة.

أما بالنسبة لثنائية الأبيض والأسود فقد ظهرت جليّةً في العديد من الإطلالات، وقد برع حبيقة في تقديمها بأسلوب مبتكر بعيد عن الكلاسيكية المعهودة في هذا المجال. الدانتيل حضر أيضاً بكلّ أناقته متخذاً شكل أثواب سهرة طويلة أو تفاصيل صغيرة تزيّن الفساتين أو "الجامبسوت".

الأزهار التي زيّنت أزياء هذه المجموعة ظهرت أيضاً على حقائب جورج حبيقة لخريف وشتاء 2016، فيما تزيّنت رؤوس العارضات بمشابك تناسقت بامتياز مع الأساور العريضة التي زيّنت معاصمهنّ. تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.