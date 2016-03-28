ربيع "سبورتمكس" بحري الهوى والطلة

الملامح البحرية وأناقة الستينيات المستشرفة للمستقبل شكلت أبرز سمات مجموعة Sportmax لربيع وصيف 2016 التي تميزت بالجمع بين الأضداد وبإطلالات يغلب عليها عنصرا الراحة والاسترخاء.

الجلود الحديثة تناسقت بامتياز مع الخامات الطبيعية كالقطن والحرير في أزياء تميزت بقصاتها الفضفاضة وألوانها التي تطغى عليها إشراقة الأبيض وتتزين بالأصفر والبرتقالي والأزرق مع لمسات خفيفة من الأسود.

الإطلالات جاءت عصرية بأحجامها الجديدة: فساتين قصيرة ضيقة من الأعلى تتسع تدريجياً من الأسفل تم تنسيقها مع صنادل ضخمة بكعوب سميكة، جاكيتات من الجلد تزينت بجيوب متعددة الاستعمالات، قمصان حريرية واسعة تم ارتداؤها على شكل فساتين، ومشابك بيضاوية الشكل التفت على الأزياء من خلال أحزمة جلدية عريضة سواء على الرقبة أو الكتف.

الطبعات جاءت نضرة وغرافيكية: شباك الصيد التفت حول الأجسام فيما اتخذت السلاسل شكل تقليمات مشرقة. وبدت الحلقات الكبيرة التي زينت قماش الكريب المنسدل كما لو أنها تطوّق الأجسام. فأزياء Sportmax لهذا الموسم قدّمت الأناقة بأسلوب عصري ومتجدد يرضي متطلبات كل امرأة تبحث عن التميز في إطلالاتها مع الحفاظ على الطابع المريح لأزيائها. تعرفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.