6 إطلالات جديدة لهذا الربيع

في استقبال الموسم الجديد، قومي ببعض التعديلات على ماكياجك للحصول على إطلالة مشرقة تواكب التجدد الربيعي. تابعي معنا النصائح التالية التي تضمن لك الحصول على لمسات من التأّلق بخطوات سهلة وعمليّة:

1-ألوان جريئة:

ننصحك هذا الموسم باختيار ألوان أكثر جرأة في ماكياجك، وهي ألوان ستجعلك تشعرين بالإشراق والتميز كونها تشكّل اللمسة المثالية لوضعها في المناسبة الليلية، ولكنها أيضا ماكياج أنيق خلال النهار. جرّبي تدرجات الوردي، والأخضر، والبنفسجي، والأزرق لإطلالة مشرقة هذا الربيع.

2-المشرق والرائع:

ستحل الألوان المشرقة الرائعة محل الألوان الهادئة هذا الربيع، كما يقول خبراء الماكياج والأزياء. لا تخافي من تجربة الألوان عليك لأن هناك دائما لون مناسب لك. جربي إبراز الألوان على الشفاه أو الخدين، ولكن تذكري أن لا تقومي بذلك في وقت واحد وإلا سيصبح وجهك مثقلا بالألوان.

3-تدرجات شمسية:

التدرجات الترابية والشمسية ستبقى متوفرة هذا الموسم للنساء اللواتي يهوين إطلالة طبيعية ومنعشة .إنها الطلة المثالية للنساء اللواتي لا يردن إبراز ماكياجهن أو وضع الكثير من مستحضرات التجميل ويفضلن استغلال ميزاتهن الطبيعية إلى أقصى حد.

لتنفيذ هذه الطلة تحتاجين إلى ماكياج خفيف يعزز ويبرز سماتك: طبقة خفيفة من الماسكارا الطبيعية، ومسحة من اللون على خديك، والقليل من الغلوس على شفتيك.

4-رموش ساحرة:

تشكل الرموش الزائفة طريقة سهلة للغاية لتحديث حقيبة ماكياجك والحصول على رموش ساحرة، كما أنها فعالة من حيث التكلفة: يمكن استخدام زوج الرموش الزائفة حوالي 10-12 استخداما.

وليس عليك اختيار رموش طويلة أو ملفتة جدا. فهناك مجموعة كبيرة متنوعة في الأسواق من الرموش الكاملة أو المنفصلة اختاري منها ما يناسب ذوقك و ماكياجك.

5-عطرك سر أناقتك:

نسقي بين عطرك والأزياء التي ترتدينها، على أن تعتمدي عطراً عصرياً إذا كنت من هواة الأزياء العملية المريحة، أما إذا كنت صاحبة ذوق كلاسيكي في أزيائك فاحرصي على اختيار عطر كلاسيكي أيضاً.

6-بشرة صافية جداً:

الحصول على بشرة صافية أصبح سهل المنال بفضل الجيل الجديد من كريمات الـ "بي بي كريم" BB Cream التي تؤمن للبشرة العناية، وتوحيد اللون، والإشراق في لمسة واحدة. لا تترددي في اعتماد هذا المستحضر بشكل يومي للحفاظ على بشرة مثالية واتركي استعمال كريم الأساس للمناسبات والسهرات فقط.