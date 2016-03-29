كيف تُصنع أشهر أقراط للأذنين من "ديور"

تشكّل أقراط Dior Tribalesإحدى أشهر أكسسوارات دار Dior، فمنذ إطلالتها الأولى في خريف العام 2013 احتلّت هذه الأقراط مكانة مميزة لدى متتبعات الموضة حول العالم اللواتي تهافتن على اقتنائها مما دفع دار Dior إلى تقديمها بإطلالات مختلفة في كل موسم.

تجمع أقراط Dior Tribales بين عنصرين مميّزين بالنسبة لدار Dior، هما اللؤلؤ وزهرة زنبق الوادي التي كان يعتبرها مؤسس الدار كريستيان ديور أنها مصدر للحظ الوافر. وتتميّز هذه الأقراط بتصميمها العصري والأنيق من جهة وبطابعها الجريء وغير المتوازي من جهة أخرى، إذ استطاعت أن تقدّم حبّات اللؤلؤ ذات الطابع الكلاسيكي بحلّة جديدة وبأسلوب مبتكر.

تكتسي أقراط Dior Tribales بأحدث مجموعاتها بألوان الربيع المشرقة وتتزيّن بالأحجار للحفاظ على إطلالة متجددة. تعرّفوا على أحدث تصاميمها فيما يلي، واكتشفوا مراحل تصنيعها من خلال الفيديو المرفق.