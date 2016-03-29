ما جديد "تيراكوتا" لهذا الصيف؟

اسم Terracotta لا يعود فقط إلى بودرة الاسمرار الشهيرة التي أطلقتها Guerlain في العام 1984، ولكنه أيضاً مرادف للبشرة التي يزيّنها اسمرار طبيعي مشرق يدوم لفترة طويلة. فمن خلال مراقبة انعكاسات أشعة الشمس على الكثبان الرملية في الصحراء ولدت فكرة تصميم بودرة Terracotta بألوانها الدافئة والصلصالية التي سرعان ما تحولت إلى مستحضر أساسي للجمال يباع منها واحدة كل 25 ثانية في مكان ما من العالم.

تتميّز بودرة Terracotta بتركيبتها الفريدة الرقيقة والحريرية، القادرة على إعادة إحياء كل تباينات وكثافات الاسمرار على البشرة، وهي مزودة بعامل مرطّب يحول دون الجفاف. كما أنها سهلة التطبيق وتضمن الحصول على ماكياج طبيعي واسمرار صحي كونها معززة للجمال.

لا تُعيد Guerlain ابتكار هذه البودرة في عام 2016، ولكنها تمنحنا أسباباً جديدة لاعتمادها. وذلك بفضل تدرجاتها المتنوعة التي تناسب كل ألوان البشرات، وعطرها الذي يجمع بين التدرجات المنعشة والمريحة (البرغموت والمسك الأبيض) والدرجات المشمسة اللذيذة (نيرولي، ياسمين وإيلانغ إيلانغ).

تتضمن مجموعة مستحضرات Terracotta2016 بالإضافة إلى بودرة الاسمرار الأيقونية، مستحضر أساس ملوّن Terracotta Joli Teint للحصول على لون بشرة خالي من الشوائب، فرشاة Terracotta Le Pinceau لتطبيق البودرة بشكل مثالي، عطر Terracotta Le Parfum للاستمتاع بعطر الصيف طوال العام، مصل Terracotta Sun Serum المعزّز للاسمرار وجل Terracotta Sunless Tinted Self- Tanning Gel الذي يؤمن اسمرار الشمس دون التعرّض لأشعتها.