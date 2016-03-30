ساعات "أوليس ناردين" تكشف عن جديدها في "بازل"

تعتبر دار Ulysse Nardin من أقدم وأعرق دور الساعات السويسرية، إذ يعود تأسيسها إلى العام 1846، وما زالت حتى اليوم السبّاقة في تقديم ساعات تتميّز بالأناقة في التصميم والدقّة في إنتاج حركة متقنة. أما جديدها الذي قدّمته في معرض "بازل" مؤخراً فكان 5 ساعات رجالية وساعة نسائية ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ساعة Classico Schooner America التي تكرّم كأس أميركا وهي الجائزة الأقدم في الرياضة العالمية ومسابقة اليخوت الأهم حتى اليوم. تتوفر هذه الساعة بإصدار محدود من 30 قطعة، وهي مصنوعة من الذهب ومطليّة بمادة الينا الزجاجية.

- ساعة Diver Chronograph Hammerhead Shark التي تشكّل أداة قياس بحري جوهريّة. وهي تتوفر في مجموعة محدودة مؤلفة من 300 قطعة بإصدار الستانلس ستيل و99 قطعة بإصدار الذهب الوردي. وتتسم بأسلوبها البحري المميّز وبقرص ملوّن بالأزرق العميق مع نمط القرش المطرقة المميّز. وتشكّل هذه الساعة الرفيق المثالي لعشّاق الغطس كونها مقاومة للماء حتى عمق 300 متر.

- ساعة Freakwing التي تم تصميمها بألوان فريق "أرتميس رايسنغ" المشارك في سباق كأس أميركا لليخوت على مركب AC45. وقد استوحي شكل هذه الساعة من تصميم هذا المركب وألوانه.

- ساعة Grand Deck Marine Tourbillon بتصميمها المستوحى من البحار، فقد اقترن ميناء الساعة بفن التطعيم بالخشب الذي يجسّد سطح السفينة في حين يدلّ الصاري الذي تجرّه أسلاك على الدقائق أما الساعات فتُعرض على قرصين متحدين. وتتميّز هذه الساعة بعلبتها المصنوعة من الذهب الأبيض بقطر 44 ملم وهي مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

- ساعة Marine Chronograph Annual Calendar التي تجسّد مقولة "فن البساطة لغز أصله التعقيد" وهي تتميّز بقرص مضلّع وتاج مثبّت لولبياً يضمن مقاومة مثالية للماء، وقضيب معدني رفيع لاستقرار الساعة على المعصم وعلبة يبلغ قطرها 43 ملم تضمن قراءة واضحة.

- ساعة Jade النسائية التي تتميّز بمينائها اللؤلؤي المرصع بالماس وقرصها الماسي. وتكشف علبتها الفولاذية عن الصلابة والثقة، وتلتقي فيها النعومة والقوة في تصميم أنثويّ رائع.