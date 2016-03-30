12 نصيحة لشعر أكثر صحة وحيوية في الربيع

الشعر، مثل الأظافر، هو امتداد للبشرة، الطبقة الخارجية من الجلد. وهو يتألّف أساساً من البروتين، ويبلغ معدّل عمر الشعرة قبل سقوطها من 3 إلى 5 سنوات. ولأن شعرك جزء أساسي في إطلالتك، فهو يستحقّ عناية خاصة ومستمرة. إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على بريقه وصحته وجماله في استقبال الربيع.

1. خذي بين كبسولة وثلاث كبسولات (250 ملغم) من زيت بذور الكتان من 1 إلى3 مرّات في اليوم. فهي من المكملات الغذائية الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية الممتازة لترطيب الشعر والأظافر.

2. للحصول على هايلايت ناعم وطبيعي، اعصري القليل من الليمون على شعرك قبل الجلوس تحت أشعة الشمس، أو استخدمي منتجات الشامبو والتصفيف التي تحتوي على الفواكه الحمضية. فالليمون يضيف لمسات خفيّة من اللون إلى شعرك دون الإضرار به.

3. تحققي من المصرف بعد كل مرّة تستحمّين فيها لمعرفة كميّة الشعر التي سقطت منك. يفقد الإنسان عادة من 50 إلى 200 شعرة في اليوم (من أصل 80.000 إلى 120.000 شعرة في الرأس). لذا، من الطبيعي أن يكون هناك كومة صغيرة من الشعر في المصرف بعد غسل شعرك. ولكن إذا بدأت هذه الكميّة بالتزايد، عليك أن تستشيري الطبيب. فقد يدلّ هذا على إصابة فروة الرأس بالتهاب أو بدء الصلع أو في حالات نادرة وجود نقص معيّن في المغذّيات.

4. اهرسي حبّة أفوكادو ناضجة مع بيضة واحدة، ثم ضعي المزيج على الشعر الرطب. الأفوكادو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي تساعد على استعادة بريق الشعر. اتركيه على الأقل 20 دقيقة ثم اشطفي الشعر عدّة مرات. كرّري ذلك مرّة في الأسبوع للشعر المتضرّر ومرة شهرياً للشعر الصحي.

5. امزجي بضع قطرات من العطر المفضّل لديك مع جل الشعر قبل وضعه، فيصبح شعرك جميل الشكل والرائحة أيضاً.

6. حوّلي الشامبو العادي إلى تجربة عشبية عن طريق خلط بضع قطرات من الزيوت الأساسية معه. خفّفي زجاجة بسعة 250 ملليلتراً من الشامبو إلى النصف بالماء وأضيفي حوالي 20 نقطة من زيت اللافندر الأساسي.

7. استخدمي القليل من خل التفاح مع الماء الدافئ جداً للمساعدة على تحقيق توازن الحموضة الطبيعية pH لفروة الرأس وإبراز الهايلايت الأحمر الطبيعي. قد تكون رائحته كريهة ولكنه فعّال. صبّي مزيج الخل على شعرك ودلّكيه في فروة رأسك واتركيه يجفّ بضع دقائق ثم اغسلي الشعر كالمعتاد.

8. اغسلي شعرك بالزيوت النباتية، فزيوت الزيتون والجوجوبا واللوز الحلو، المتوفّرة في محلات الأغذية الصحية، ممتازة للشعر. إذا كان شعرك سميكاً وثقيلاً، استخدمي زيت جوز الهند الذي له مفعول السحر. رطّبي شعرك وضعي كمية صغيرة من الزيت النباتي إلى أن تغطّي الشعر تماماً. غطي شعرك بطاقية الاستحمام ومنشفة دافئة لمدّة نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك واغسليه بالشامبو كالمعتاد.

.9 رشّي فقط ثلاث رشات من سبراي الشعر، فالإفراط في استعمال هذا المستحضر يثقل الشعر ويجعله مسطّحاً. يمكنك أيضاً أن تجرّبي سبراي تصفيف مغذي يحتوي على الفيتامين B. فهو يلطّف الشعر ويساعد على حمايته من أضرار البيئة والتصفيف المتكرر.

10. للحصول على خصلات ملوّنة جميلة في المنزل، اخلطي العسل والشبّة، وهو مركّب ألمنيوم يباع في معظم الصيدليات، ليصبح على شكل عجينة سميكة وضعي منه على شعرك بأطراف الأصابع. اجلسي في الشمس لمدة 45 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه جيداً. ستحصلين على خصلات أفتح بثلاث درجات من لون شعرك الطبيعي.

11. لفّي الشعر المبلل بلطف في منشفة ودعي القطن يمتصّ الرطوبة لبضع دقائق بدلاً من فرك الشعر. هذا يساعد على حماية الشعر من تقصّف الأطراف.

12. ارتدي ملابسك وضعي ماكياجك قبل تصفيف شعرك. فبهذه الطريقة سيكون شعرك قد جفّ تقريباً، إذ إن الشعر يكون عرضة للضرر حين يكون مبتلاً.