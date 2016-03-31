مجوهرات خاصة بالجوزاء من "توري بورش"

أطلقت مصممة الأزياء الميركية توري بورش مجموعة من المجوهرات تتميّز بحلقتين موصولتين ببعضهما بعضاً وبلونين من الذهب. وبما أن الرقم 2 مميز بالنسبة إلى بورش كونها أما لولدين وهي من برج الجوزاء، اختارت أن تنطلق منه لتصميم مجموعة من المجوهرات تطلق عليها اسم Geminin Link.

بنيت هذه المجموعة حول حلقتين مزدوجتين متماثلتين تشكلان ثنائية الحياة وجانبي كل قصة. أما الشعار الذي يتوسط الحلقتين فهو إشارة خفية إلى الرسم المزدوج لشعارT التابع لعلامة Tory Burch والمستوحى من فن العمارة المغربية.

يضفي هذا التصميم المصنوع من النحاس المطلي بالذهب لمسة كلاسيكية عصرية على هذه المجوهرات. ولموسم ربيع 2016 تقدّم مجموعة Gemini Link تسعة أنماط تتضمن سوارا عريضا ملاصقا للمعصم، قلادة ناعمة، عقد كبير أو زوج أقراط متدلٍ. تتوفر هذه المجموعة من المجوهرات في محلات Tory Burch حول العالم أو على الموقع الرسمي للعلامة.