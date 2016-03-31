"مايكل كورس" يطلق خدمة المونوغرام في دبي

أطلقت علامة Michael Kors خدمة المونوغرام الجديدة في دبي، بحضور نخبة من الوجوه الإعلامية، ومدونات الموضة والزبائن. وقد أقيمت هذه المناسبة في متجر سيتي ووك، الذي افتتح حديثاً حيث تسنّى للحضور الحصول على خدمة حفر الأحرف فورتاً عند شرائهم السلع الجديدة من مجموعة Michael Kors.

ولضمان تجربة فريدة من نوعها، تعاونت علامة Michael Kors مع SoH Dubai، وهو معرض فني مبتكر للفن التخصصي، لخلق تصاميم شخصيّة للزبائن.

وسيكون متجر Michael Kors في سيتي ووك الموقع الأول لتقديم خدمة التخصيص هذه على أن تصبح متوفرة قريباً في متاجر العلامة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، والمملكة العربية السعودية.