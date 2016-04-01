بيونسيه تقتحم عالم الملابس الرياضية بخط أزياء جديد

أطلقت المغنية الأميركية بيونسيه، أمس الخميس، خط أزياء رياضية نسائية، استلهمت جزءاً من اسمه من ابنتها ذات الأربع سنوات بلو ايفي.

وخط الأزياء الذي سمته "ايفي بارك" مشروع مشترك مع رجل الأعمال البريطاني سير فيليب جرين، مالك سلسلة متاجر "توب شوب فاشون" للأزياء.

وستتضمن المجموعة 200 قطعة من الملابس والسترات الرياضية.

وأعلنت بيونسيه، أحد أكثر المغنيات شهرة في العالم، عن الخط الجديد عبر نشر صور على حسابها على موقع "انستغرام"، والذي يحظى بمتابعة أكثر من 65 مليون شخص.

وأصدرت بيونسيه مقاطع فيديو تظهر فيها، وهي ترقص وتسبح وتمارس تمارين رياضية، وهي ترتدي بعضا من هذه الملابس، وستظهر أيضا على غلاف عدد أبريل من مجلة "إيل" بهدف الترويج للمشروع.

ويعرض الفيديو صورا من طفولتها وطفولة ابنتها. وقالت بيونسيه إنه، بالإضافة إلى ابنتها، فهي قد استلهمت اسم أزيائها الجديدة أيضا من متنزه في هيوستن التي نشأت فيها.

وقالت بيونسيه: "حينما أهُم بافتتاح أشياء كهذه أعود إلى ذلك المتنزه. قبل أن أصعد إلى خشبة المسرح أعود بمخيلتي إلى ذلك المكان. عندما حان وقت ولادتي عدت إلى ذلك المكان. أصبح المتنزه حالة ذهنية.. أصبح مصدر قوتي".