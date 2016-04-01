تصاميم حسين بظاظا كانت الأفضل كالعادة

في إطار عروض "فاشن فورورد دبي"، قدّم المصمم اللبناني حسين بظاظا تصاميمه من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016-2017 مبرهناً مرة جديدة أنه صاحب موهبة كبيرة تخوّله أن يصبح اسماً بارزاً تتصدر عروضه أسابيع الموضة العالمية في المستقبل.

الخطوط الهندسية التي يعشقها المصمم تجلّت بكل أناقتها في العديد من إطلالات هذه المجموعة التي تميّزت بأفكارها الجديدة، وخياطتها المتقنة، وبالتكامل بين القصات والأقمشة بأسلوب عصري أنيق.

رقّة الدانتيل حضرت بكل نعومتها في العديد من إطلالات هذه المجموعة، وقد تزيّنت الأقمشة برسومات الشموس المبتسمة وأحصنة وحيد القرن. وقد جاءت التصاميم وليدة تجارب قام بها بظاظا في مجال الموضة بعد أن حوّل محترفه إلى مختبر وتحوّل هو نفسه إلى خيميائي قام بتجارب جديدة في مجال دمج أنواع مختلفة من الأقمشة وتدرجات متنوعة من الألوان محولاً أزيائه إلى قطع فنية أنيقة.

افتُتح العرض بتنورة سوداء طويلة ومكسّرة وسترة Bomber Jacket، وقد تكرر ظهور هذين العنصرين في أكثر من إطلالة خلال هذا العرض، ثم تتالت الإطلالات التي تزيّنت بالخطوط الهندسية الملونة وبالأقمشة المعدنية التي أضفت لمسات من الإشراق على التصاميم.

الفساتين القصيرة حولت عارضات حسين بظاظا إلى فراشات يتمايلن بأثوابهن الملونة، أما التنانير الطويلة فتميّزت بأناقة لافتة وتزينت أثواب السهرات بالرسومات التي تحاكي عالم الخيال والأساطير. كل ذلك جعل من مجموعة حسين بظاظا الأجمل من بين المجموعات التي تم تقديمها في اليوم الأول من عروض "فاشن فورورد دبي". تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.

