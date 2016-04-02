أزياء تليق بشتاء لندني من إيلينا بن دراي

لفتتنا مجموعة المصممة الصربية إيلينا بن دراي التي قدمتها ضمن عروض "فاشن فورورد دبي"، فهذه العارضة السابقة تحولت إلى مجال تصميم الأزياء واختارت إمارة دبي لتنطلق منها إلى العالم.

من حديقة لندنية شتوية، استوحت بن دراي تصاميمها للخريف والشتاء المقبلين، التي قدّمتها بثلاثية لونية كلاسيكية اعتمدت الأحمر والأبيض والأسود دون سواهم. وقد استطاعت أن تجمع في تناسق لافت بين الأزياء النهارية شبه الرسمية والتصاميم الخاصة بالسهرات.

تم التركيز بشكل كبير في هذه المجموعة على استعمال الدانتيل بأسلوب عصري بعيد عن الكلاسيكية التي ترافقه عادة، فتحوّل هذا القماش الرقيق إلى بنطلونات واسعة وفساتين منعشة، وحتى "أبليك" زيّن الأزياء.

وقد لفتتنا التصاميم الحريرية التي اتخذت شكل أثواب أو "جامبسوت"، إضافة إلى فساتين "الكاب" المطرزة، والمعاطف الصوفية التي تزيّنت بحزام لتحديد الخصر، وقصّات اللايزر التي أضفت طابعاً عصرياً على الإطلالات.

برعت إيلينا بن دراي بتقديم تصاميم تليق بشتاء لندني في حديقة "هايد بارك" الشهيرة، ولتكتمل إطلالات عارضاتها تعاونت مع علامة Mac في مجال الماكياج ومع خبيرة التجميل الشهيرة فيمي جوشي التي ابتكرت لهن ماكياجاً مستوحى من النجمة الراحلة أودري هبورن تميّز بحاجبين مرسومين، وآيلاينر أسود وشفاه حمراء. تعرّفي على بعض تصاميم مجموعة إيلينا بن دراي للموسم المقبل فيما يلي.