5 أشهر وصفات منزلية ليدين رائعتين

تشكّل العناية المستمرة سرّ الحصول على يدين جميلتين. ولذلك جمعنا لك أشهر الوصفات المنزلية التي تضمن الحصول على يدين ناعمتين والتي تجدين مكوناتها في المنزل. انطلقي إذن وجربي هذه الوصفات.

1- ليدين صافيتين:

ما تحتاجين إليه: ليمون

طريقة الاستخدام: يزيل الليمون الروائح والبقع الناتجة عن التدخين ويقوي الأظافر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدليك يديك بنصف ليمونة يجعل بشرتها صافية وناعمة للغاية.

2- لمكافحة احمرار اليدين:

ما تحتاجين إليه: بطاطا والقليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو

طريقة الاستخدام: اطهي البطاطا ثم اهرسيها وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. ضعي هذا المزيج على يديك واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

3- لإزالة الروائح عن اليدين:

ما تحتاجين إليه: معجون أسنان

طريقة الاستخدام: دلكي يديك بمعجون الأسنان للتخلص من الروائح القوية مثل السمك والثوم.

4- لتقوية يديك وأظافرك:

ما تحتاجين إليه:

10 سنتلتر من زيت الخروع

10 سنتلتر من زيت الزيتون

عصير ليمونة

طريقة الاستخدام: دفئي قليلا زيت الخروع وزيت الزيتون ثم أضيفي عصير الليمونة. صبي المزيج في وعاء. انقعي يديك وأظافرك فيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ودلكي يديك.

5- لتنعيم اليدين:

ما تحتاجين إليه:

نصف كوب من السكر البني

نصف كوب من المياه الغازية

مسحوق جوزة الطيب

كوب من الحليب الساخن

نقطتين أو ثلاث من زيت القرفة

منشفتين صغيرتين لليدين، كيسين من البلاستيك، وعاء

طريقة الاستخدام: اخلطي السكر البني والمياه الغازية وجوزة الطيب في وعاء حتى تحصلي على مزيج متماسك لتقشير اليدين. املئي وعاء آخر بالحليب الساخن وزيت القرفة.

اغمسي يديك في الحليب لمدة دقيقتين أو ثلاث. افركي المزيج المقشر على يديك للتخلص من الجلد الميت ثم اشطفيها بالماء الفاتر. بعد ذلك، بللي المنشفتين بالماء الساخن. جففي يديك وضعي كريما مرطبا. ضعي يديك في الأكياس البلاستيكية وغلفي كل يد بمنشفة. اتركيها لمدة 5 دقائق ثم أزيليها.