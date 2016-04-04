ساعة من "زينيت" لتكريم نجوم الروك الأسطوريين

قدّمت فرقة الرولينغ ستونز الأسطورية عرضاً مميزاً في كوبا بنهاية شهر مارس الفائت، وبمناسبة هذا الحفل الاستثنائي كشفت دار Zenith لصناعة الساعات عن مجموعة حصريّة خاصة بالشراكة التي تجمعها بالفرقة البريطانية منذ العام 2014. وقد ضمّ هذا التصميم الخاص مجموعة من العناصر التي تعكس البراعة التقنيّة والحرفيّة، وتميّز بوحدة جيروسكوبية للتحكّم بالجاذبية مسجّلة ببراءة اختراع بالإضافة إلى تردد استثنائي يبلغ 36 ألف ذبذبة في الساعة.

تعدّ ساعات زِنيت شريكًا في مختلف أنواع التحدّيات، وهي تطوّق معاصم المغامرين والروّاد منذ ما يزيد على 150 عامًا. ينطبق هذا على نحو مذهل على الشراكة التي قامت بينها وبين الأساطير الحية لموسيقى الروك، أعضاء فرقة رولينغ ستونز، الذين ترافقهم الماركة ذات شعار النجم الهادي في جولاتهم على المسارح العالمية منذ العام 2014. في هذا الإطار، وعندما قرّرت الفرقة الشهيرة إقامة حفل موسيقي في كوبا للمرة الأولى على الإطلاق في مسيرتها الفنية الأسطورية، فإنّ Zenith كانت بالطبع إلى جانبها. وتأكيدًا على الطابع الأسطوري لهذا الحدث، خصّصت الدار واحدة من ساعاتها الراقية للموسيقيين المتميّزين: إصدار حصريّ ومحدود يتمثّل في خمس ساعات Academy Christophe Colomb تجتمع فيها العناصر الميكانيكية المتطوّرة والبراعة الفنيّة الاستثنائية، في تكريم نابض بالألوان لنجوم الروك العالميين.

رموز مميّزة

في تجسيد مثالي للجرأة الإبداعية التي تتمتّع بها دار زِنيت، يُبرز قرص ساعة Academy Christophe Colomb Tribute to The Rolling Stones المطليّ بالمينا، تميّز الحرف الفنيّة التي تحظى بعناية خاصة داخل الدار القائمة في لو لوكل. يغطّي كريستال الصفير المقبّب علبةَ الساعة الكبيرة المصنوعة من الذهب الوردي والبالغ قطرها 45 مم. أمّا شعار الفرقة الشهير، الذي يعلوه مؤشّر لاحتياطي الطاقة البالغ 50 ساعة، فيبدو وكأنّه ينبثق من القاعدة المطليّة بالمينا والتي يزيّنها العلم البريطاني. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ تصميم شعار اللسان والشفتين الحمراوين، الذي يضمّ أجزاء بيضاء، يعود إلى العام 1970 ويحمل توقيع الفنّان جون باش، وهو يعبّر عن روح التمرّد التي لطالما عُرفت بها الفرقة. كما تدل الأرقام الرومانية المحفورة يدوياً على أرباع الساعة . أمّا مؤشر الثواني الصغير فمثبّت عند مؤشّر الساعة 9، على مستوى تقاطع الصليبين على علم المملكة المتحدة.

دقّة أسطورية

زُوّدت ساعة Academy Christophe Colomb Tribute to The Rolling Stones الفريدة من نوعها بحركة تجمع بين آليّتين بما يضمن دقّة متناهية: أداة ضبطٍ ذات تردّد تذبذب عالٍ (36,000 ذبذبة في الساعة)، تقسّم الوقت إلى حدود أعشار الثانية، ووحدة جيروسكوبية للتحكّم بالجاذبية، مسجّلة ببراءة اختراع، تبطل تأثير الجاذبية على عمل الساعة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذين الإنجازين المهمّين في مجال صناعة الساعات يعودان إلى معايرة El Primero Calibre 8804 اليدوية التدوير والتي تتألّف من 308 قطع، من بينها 171 مخصصة للوحدة الجيروسكوبية. وتؤطّر قرص الساعة المميّز علبة مقاومة للماء حتّى عمق 30 مترًا، مع الإشارة إلى أنّه مرقّم بمؤشّرات محفورة يدويًا، وتدور فوقه عقارب منحوتة مطلية بالذهب.

إن كلًا من ساعات Academy Christophe Colomb Tribute to The Rolling Stones، التي تحمل بصمات حرفيين يتمتّعون ببراعة متميّزة، تُعدّ موديلًا فريدًا من نوعه، وهي لا تكتمل من دون سوار من جلد التمساح البنّي مزوّد بمشبك ثلاثي الطيّات من الذهب الوردي.