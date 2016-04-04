عنوان جديد لـ "إم ميسوني" في الرياض

افتتحت M Missoni متجرها الخامس في المملكة العربية السعودية، الذي امتدّ على مساحة 100 متر مربع من الطابق الثاني لبرج مركز المملكة.

وهو واحد من أبرز معالم العاصمة السعودية بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 300 متر، وجسره الفريد الذي يتيح إطلالة كاملة تكشف مدينة الرياض بأكملها.

وجاء تصميم المتجر لينسجم مع النمط المرح الذي يميز دار M Missoni من خلال الاستعانة بباقة متميزة من المواد والألوان المتألقة في أجواء تضفي لمسة أنثوية لطيفة غاية في الإشراق.

وبهذه الخطوة يصل عدد متاجر العلامة إلى 13 متجراً حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، خمسة منها تقع في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الدار أيضاً منظومة توزيع عالمية من خلال العديد من مراكز التسويق والمتاجر متعددة العلامات التجارية.

وبهذه المناسبة صرح دافيد سيسي، المدير التجاري في M Misson: "تحقق العلامة نمواً مضطرداً في المملكة العربية السعودية، ونسير بخطى ثابتة بفضل التفاعل الكبير الذي تحظى به منتجاتنا من قبل العملاء المحليين، والتعاون الوثيق والمتميز مع شركة الجماز للأزياء التي قدمت لنا النصح والمساعدة في اختيار المكان والزمان المناسبين لافتتاح متاجرنا في المملكة".

وتعتزم العلامة إطلاق متجر جديد في دبي خلال الأيام القليلة القادمة، ومتجر بالدوحة في شهر سبتمبر المقبل.

زوّار هذا المتجر سيكتشفون ومجموعة M Missoni لهذا الموسم التي تمثّل دفقاً من المرح والأحلام والابتسامات والمشاعر الجميلة، ويكمن سرّها في مصادر الإلهام الأصلية المتناغمة مع الأفكار المبتكرة واللمسات المستقاة من عالم السيرك الساحر، والتي تصوغ جميعها طابعاً شبيهاً بطابع القصص الخيالية مع نفحات باعثة على السرور من أربعينيات القرن الماضي.

وبما أن أبرز سمات التشكيلة تكمن في تركيزها على موضوع السيرك بطابعه الآسر للألباب، فإنها تلجأ إلى أزياء فناني البهلوانيات الهوائية لتستمّد منها النقوش النقطية التي تزيّن بعض التصاميم وكأنها نجوم برّاقة، بينما تستمد من ملابس المهرجين أفكاراً مختلفة مثل الياقات المزدانة بالكشاكش وتلك المحيطة بالرقبة بأسلوب لافت.

وبالتأكيد لا خيار أمام M MISSIONI سوى أن تأتي ألوان التشكيلة نابضة بالحيوية بما أن عالم السيرك هو محور إلهام هذا الموسم؛ حيث يتراقص الوردي مع الأخضر الغامق من جهة، ويتآلف من جهة أخرى مع الفوشيا بأسلوب إبداعي. وعلى النحو ذاته، تتفاعل تدرجات البنفسجي والوردي والأخضر الفاقع والبرتقالي والأزرق الفاتح مع بعضها بعضاً بأسلوب يسكب فيضاً من الطاقة والحركية التي لطالما ارتبطت بخيم السيرك أو أزياء المهرجين في أذهان الكثيرين.

وفي حين تزهو القطع المصنوعة من حرير اللوركس بالرونق ذاته، فإن صفوف الخرز المستلهمة من ملابس البهلوانيين الهوائيين ترتصف بأشكال وأحجام متنوعة لتصوغ انطباعاً بصرياً شبيهاً بالأمواج الصغيرة التي تتشكل على سطح الماء عند رمي الحصى. أما التقليمات العمودية الرقيقة والسميكة، فهي تتكفل بتزيين الفساتين والبدلات المؤلفة من قطعة واحدة، بينما تضفي النقوش النافرة نفحة إضافية من المرح جنباً إلى جنب مع نقوش عيدان ألعاب الخفة في الأجزاء السفلية من التنانير والفساتين.