الجلد يعانق الدانتيل في أزياء "أماتو"

ضمن إطار عروض "فاشن فورورد دبي" قدّم المصمم الفلبيني فورني ون المستقر في دبي مجموعة Amato للخريف والشتاء المقبلين التي ارتكزت على مبدأ التناقض الفطري الناتج عن التقلبات المزاجية التي تعاني منها المرأة.

أوراق الخريف غطّت الممر الذي مشت عليه عارضات Amato فيما تزيّنت الخلفية بضوء القمر الساحر حيناً، وبوهج النيران المشتعلة حيناً آخر. وقد جاء هذا العرض مخصصاً للأزياء الراقية بعد أن قدّم فورني ون مجموعة خاصة بالأزياء الجاهزة في الموسم الماضي.

الدانتيل المشغول بدقّة اختلط في هذه المجموعة مع الجلد الناعم في إطلالات تزيّنت بالكشاكش حيناً وبالريش حيناً آخر. وقد اتخذت التصاميم شكل أثواب تميّزت بقصة الـA cut أو جامبسوت تناسق بامتياز مع الأحزمة والسلاسل التي زيّنته.

أبرز ما لفتنا في هذه المجموعة الأحزمة الجلدية التي التفت حول القسم العلوي من الجسم بشكل مبتكر وتحوّلت من أكسسوار إلى عنصر أساسي في التصميم، كما تزيّنت بعض الإطلالات بوصلات من الشعر المستعار تم تعليقها على الأحزمة.

ألوان مجموعة Amato للخريف والشتاء المقبلين تنوّعت بين تدرجات البيج، والرمادي، والأحمر الداكن والأسود. وقد ظهرت العارضات بماكياج حمل توقيع فيمي جوشي من Mac تميّز بظلال باللون الأحمر زيّنت أسفل العينين. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.