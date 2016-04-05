تعيين انطوني فاكاريلو مديرا فنيا لدار "ايف سان لوران"

عُيِّن المصمم البلجيكي أنطوني فاكاريلو مديرا فنيا لدار الأزياء الراقية "إيف سان لوران"، خلفاً لهادي سليمان، على ما أعلنت مجموعة "كيرينغ" المالكة للدار.

وكان المصمم البلجيكي البالغ 36 عاما مديرا فنيا لدى دار "فيرسوس فيرساتشي" منذ يناير 2015 ولماركة تحمل اسمه منذ العام 2009.

وهو خامس مدير فني للدار بعد مؤسسها إيف سان لوران الذي خلفه ألبير إلباز وتوم فورد وستيفانو بيلاتي وهادي سليمان. وكانت الدار قد أعلنت الجمعة عن مغادرة هذا الأخير منصبه "بعد مهمة دامت أربع سنوات".

وأوضحت مجموعة "كيرينغ" في بيان: "يذكِّر أنطوني فاكاريلو كثيرا بروح دار إيف سان لوران من خلال تمرسه في تقنيات القص الدقيقة".

وتكلمت فرانشيسكا بيليتيني، الرئيسة المديرة العامة للمجموعة، في البيان عن "حداثة تصاميمه ونقاوتها الجمالية".

أما فرنسوا هنري بينو، المدير العام التنفيذي لـ"كيرينغ"، فقد أعرب عن فخره "بانضمام أنطوني فاكاريلو هذه القوة الشابة والحيوية التي تعد من أكبر المواهب الابتكارية في مجال الموضة اليوم".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن الأسلوب الفريد من نوعه لأنطوني فاكاريلو سيعكس بامتياز العلامة الابتكارية للدار وموقعها المرجعي في مجال الموضة".

وقد تخرّج أنطوني فاكاريلو من كلية الفنون والتصاميم العريقة "لا كامبر" في بروكسل وعمل لمدة سنتين في دار "فندي" ونال عدة جوائز للمصممين الشباب في مجال الموضة.

وقال المصمم من جهته في البيان إن "الحس الابتكاري والأسلوب والجرأة عند السيد سان لوران هي ميزات مثالية. وأنا ممتن جدا لهذه الفرصة التي أتيحت لي للمساهمة في تاريخ هذه الدار الرائعة".

ومن المرتقب عرض أول مجموعة له في "إيف سان لوران" في أكتوبر خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس.