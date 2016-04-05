رقاقات إلكترونية لمنع تقليد معاطف "مونكليه"

أعلنت ماركة "مونكليه" لصناعة السترات والمعاطف الفاخرة عن نيتها اعتماد رقاقات إلكترونية خاصة لحماية جميع منتجاتها من التقليد اعتباراً من مجموعة ربيع/صيف 2016.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه "اعتباراً من مجموعة ربيع/صيف 2016، ستزود جميع تصاميم مونكليه بنظام ثوري مضاد للتقليد يستخدم أحدث النسخ من تكنولوجيا ترددات المحددة للهوية" المعروفة بـ"آر افي آي دي".

ويقوم هذا النظام على رقاقة إلكترونية "تستخدم عادة لإجراء المدفوعات على الإنترنت، وهي تستعمل في هذه الحال للتأكيد على أصالة المنتج" بواسطة تطبيقات خاصة يمكن للمستخدمين تحميلها على أجهزتهم المحمولة.

وقد أسست شركة "مونكليه" بالقرب من غرونوبل في منطقة الألب الفرنسية، واشتراها الإيطالي ريمو روفيني عندما كانت على وشك الإفلاس. وهي اشتهرت بستراتها من نوع "دودون"، ونوعت نشاطاتها لتخوض مجال الأحذية والأكسسوارات خصوصاً مع "مجموعتها الزرقاء" التي تسلط عليها الأضواء خلال فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

وذكرت المجموعة التي تشهد منذ ذلك الحين نمواً قوياً في بيانها بأنها تعتمد منذ العام 2009 "برنامجاً واسعاً لحماية المستهلك" أطلقت في إطاره سنة 2013 لاصقات مضادة للتقليد تحمل أرقاماً يمكن للزبون التحقق منها على موقع "مونكليه" الإلكتروني.