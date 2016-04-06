ابتكار جديد يصعب الاستغناء عنه من "شانيل"

أطلقت Chanel مستحضراً جديداً متعدد الاستعمالات للعناية بالبشرة وحمايتها من الإجهاد والإرهاق والتبدلات المناخية. إنه Hydra Beauty Flash بلسم الترطيب والتنقية الذي يلعب دور "عصا سحرية" تمنح البشرة تأثيراً مجملاً ونضارة فورية، فهو يخفف بشكل ملحوظ من مظهر عيوب الوجه والخطوط الدقيقة والمسام الواسعة.

يمكن استعماله كلما احتاجت البشرة إليه بدلاً من المستحضرات العادية للعناية بالوجه وفي أي وقت من النهار.

يلعب بلسم Hydra Beauty Flash دور مصحح فوري يخفف من مظهر العيوب ويمنح الإشراق بفضل تركيبته الغنية التي تحتوي على تركيز عال من العناصر المرطبة (زبدتي الشيا والمورينغا). كما يحتوي على مزيج من بودرة Soft Focus والجزيئات المتقزحة التي تنقي البشرة وتضفي عليها الإشراق.

يوقظ Hydra Beauty Flash جمال البشرة الطبيعي مباشرة بعد استعماله، وقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريت عليه تراجع ظهور الخطوط الناتجة عن الجفاف بنسبة 46 بالمئة، وتقلص ظهور العيوب بنسبة 27 بالمئة، وتراجع ظهور المسام بنسبة 21 بالمئة، وبالتالي تصبح البشرة نضرة مع زيادة فورية في الإشراق بنسبة 46 بالمئة.

يستعمل بلسم Hydra Beauty Flash صباحاً على كامل الوجه وحده أو بعد Hydra Beauty Micro Serum فتذوب تركيبته الغنية بلطف في البشرة التي تصبح مخملية من دون أي ملمس دهني. ويمكن استخدامه أيضاً خلال النهار لروتشة المناطق الجافة أو إضفاء لمسة من الإشراق قبل مناسبة مثلاً. يكفي أن تضعي لمسة ضئيلة منه على أطراف كل أصابعك وتربّتي بلطف على المنطقة المنشودة، فهو يمنح الراحة للبشرة كما يعزّز إشراقها ويؤمن ثبات الماكياج لفترة طويلة.