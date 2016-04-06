عروض مختلطة لـ"غوتشي" ابتداء من 2017

أعلنت دار "غوتشي" الإيطالية أنها ستعرض مجموعات النساء والرجال معاً خلال عروض أزيائها، وذلك اعتباراً من العام 2017.

وقال أليساندرو ميكيله، المدير الفني للمجموعة في بيان "إنه يبدو لي من الطبيعي عرض مجموعات الرجال والنساء معاً. فهذه هي وجهة نظري للعالم اليوم، ولن تكون المهمة سهلة بالضرورة، ولا شك في أننا سنواجه تحديات عدة، لكن أظن أن هذه المقاربة تسمح لنا بالتقدم نحو نهج مختلف لسرد القصص".

وأشار ماركو بيتساري، المدير العام التنفيذي لـ"غوتشي" عند الإعلان عن هذا القرار خلال مؤتمر "نيويورك تايمز إنترناشونال لاكجري كونفيرنس" في فرساي في فرنسا إلى أن "اعتماد عرض واحد كل موسم من شأنه أن يسهل عملنا كثيراً، فاعتماد جدولين منفصلين ومختلفين هو قرار مرتبط بالعادات أكثر منه بالناحية العملية".

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاد فيه النظر في الجداول الزمنية التقليدية المعمول بها في مجال الموضة، مع ازدياد التركيز على فرص توفير المنتجات فور عرضها في إطار الاستراتيجية المعروفة بـ"سي ناو، باي ناو" (اشترِ الآن ما تراه الآن).

وقد أكدت "غوتشي" من جهتها أنها ستحافظ على النظام القديم الذي يقضي بطرح السلع بعد فترة من عرضها (سي ناو، باي لايتر) وذلك "مراعاة لمتطلبات آلية الابتكار والإنتاج في مجال السلع الفاخرة".