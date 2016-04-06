هكذا تشاركون في تصميم حقائب "فيرساتشي"

أطلقت دار Versace الإيطالية مسابقة فريدة من نوعها تحمل عنوان 7Bags for 7Cities أي 7 حقائب لسبعة مدن. وقد دعت من خلالها المهتمين إلى ابتكار 7 نسخ محدودة الإصدار من حقائب Palazzo Empire Bag تكريماً لسبع عواصم عالمية مختارة، كل ذلك بهدف تمكين عشاقها من الانخراط أكثر ليكونوا جزءاً فعالاً في عملية تصميم منتجاتها.

وفي هذا الإطار تدعو Versace المشاركين في هذه المسابقة لالتقاط صور فوتوغرافية للمعالم التي يجدون فها خصائص فريدة وملهمة للعواصم المختارة وتحميلها عبر الموقع الإلكتروني palazzoempire.versace.com. وستقوم الدار بانتقاء صورة مميزة من كل مدينة ليصار إلى توظيفها في تصميم حقائب Palazzo Empire Bag الجديدة احتفاءً بهذه المدن العريقة.

وستعمل Versace على إنتاج 10 حقائب من كل تصميم وبيعها في متاجر العلامة المنتشرة في العواصم السبعة. أما الفائزون بهذه المسابقة فستُتاح لهم فرصة السفر إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمشاهدة العرض المميز لتشكيلة الدار من أرقى الأزياء النسائية لموسم ربيع وصيف 2017 في سبتمبر المقبل.

العواصم العالمية المختارة هي بكين، هونغ كونغ، ميلانو، نيويورك، باريس، طوكيو، وساوباولو على أن يبدأ تقديم الصور في 31 مارس ويستمر لغاية 16 مايو.