أزهار الكاميليا تزيّن نظارات "شانيل"

في كل عام تختار مجموعة النظارات الراقية Chanel Bijou Eyewear عنصراً أيقونياً من العناصر التي تميّز عالم Chanel لتزيّن به تصاميمها الجديدة، وقد وقع الاختيار هذا العام على زهرة الكاميليا المفضّلة لدى مؤسسة الدار الراحلة غابرييال شانيل.

الإصدار الرابع من مجموعة Chanel Bijou Eyewear تمّ تقديمه خلال عرض Chanel Metiers d’Art Paris in Rome 2015-016 خلال شهر ديسمبر الماضي، وقد جمعت تصاميمه بين طابع الباروك والطابع الرومانسي مع لمسات من "الغلامور" الإيطالي الشهير.

النظارات الشمسية التي تضمنتها هذه المجموعة ظهرت بأربعة تصاميم هي: تصميم عيون القطة Cat eyes، التصميم المربّع الكبير، التصميم الدائري وتصميم الفراشة، أما ألوانها فجاءت غنية وتنوّعت بين الأسود، البرغندي، والأزرق الكحلي، أو شفّافة ومنها الأخضر البحري والرمادي.

نظارات تصحيح البصر توفرت بتصميمين هي المستطيل وتصميم عين القطة واتخذت الألوان نفسها التي تم اعتمادها بالنسبة للنظارات الشمسية.

أزهار الكاميليا تفتّحت بكل أناقة على جانبي النظارات بالألوان الفضية أو الذهبية لتزيّن النظارات الشمسية ونظارات تصحيح البصر التي تضمنتها هذه المجموعة، والتي ستكون متوفرة في الأسواق بدءاً من شهر مايو المقبل. تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.