تعرّفوا على أحدث حقائب "كارتييه" لهذا الموسم

اسمها Mini C de Cartier وهي تتميّز بحجمها الصغير وبألوانها المشرقة، إنها أحدث تصاميم Cartier في مجال الحقائب الفاخرة.

وهي تشكّل إضافة جديدة إلى مجموعة حقائب C de Cartier الشهيرة، وتنفرد بلمسات من المرح الممزوج بالجاذبية والقدرة على مفاجأة الناظرين.

تلفتنا هذه الحقيبة بألوانها الفريدة، وهي تترك انطباعاً ساحراً وتنشر الطاقة والحيوية: الذهب اللامع، الأصفر الشبيه بلون النرجس، الزهري المورغانيتي والأخضر الزبرجدي. وهي تتميز بمقاييس صغيرة جداً وقبضتين عمليتين وحزام، وتشكّل بالتالي نموذجاً مصغّراً من الأناقة والحرفيّة التي يُشتهر الموديل الأكبر حجماً من المجمعة نفسها.

بفضل لمساتها الزخرفية المتنوعة بين درز من اللون نفسه أو لون متناقض، وتوقيع Cartier باللون الفضي والبطانة الجلدية التي تبرز حافتها العلوية إلى الخارج تشكّل حقيبة Mini C de Cartier خياراً مثاليّاً يكمّل الإطلالة ويزيّنها في الموسم الجديد. تعرّفوا عليها فيما يلي: