الحذاء المفضّل للصيف بإصدار خاص من "ليفل شوز"

يشكّل "الإسبادري" Espadrilles حذاء هذا الصيف بامتياز، فهو يجمع بين الطابع العملي المريح وبين أناقة الألوان الصيفية من المنتظر أن يشكّل الحذاء المثالي لمتتبعات الموضة في إطلالاتهن اليومية "الكاجوال"، وخلال الرحلات الصيفيّة الطويلة.

ولذلك حرصت معظم دور الأزياء العالمية على تقديمه بأسلوبها الخاص ووفق رؤيتها الشخصيّة. وفي هذا الإطار استعانت "ليفل شوز"، عنوان الأحذية التي تحمل توقيع مصممين عالميين في دبي، بثلاث دور أزياء لتقديم مجموعة حصريّة من "الإسبادري" حيوية ومفعمة بالأنماط المُعاد ابتكارها على أن يتم طرحها في 13 من شهر أبريل الجاري في دبي مول.

وقد قامت علامات Mary Katrantzou، وAll Things Mochi، وSouth Parade بتحويل تصاميمهم الأكثر شعبيّة إلى أحذية صيفيّة يزيّنها التطريز، وطبعات الأزهار، والرسوم، والرسائل النصّية.

اختارت المصممة ماري كترانتزو، المستقرّة في لندن والمعروفة بحبّها للطبعات، أن تزيّن تصاميمها الستة من "الإسبادري" بطبعات الأزهار التي اعتمدتها في مجموعة أزيائها الخاصة بربيع 2016. وهي قالت في هذا المجال: "الإسبادري هو الحذاء الأيقوني لهذا الصيف، وأنا سعيدة بتزيينه بطبعة الأزهار التي اعتمدتها لأزيائي الصيفيّة".

المصممان تانيا سان ميغيل ولورنزو ستيفانيني، يقفان وراء علامة South Parade التي تنطلق من مدينة ميامي، وقد قدما 10 تصاميم من هذا الحذاء بألوان الأبيض، والأسود، والأزرق، والزهري الفاتح. وقد تزيّنت بالرسومات والعبارات المرحة.

المصممة آيا تباري التي تقف وراء علامة All Things Mochi اختارت التطريز اليدويّ لتزيين التصاميم التسعة التي قدّمتها في هذا المجال. وقد اختارت الخيوط الملوّنة لتضفي الإشراق على الأحذية ذات اللون الأبيض أو الأسود.