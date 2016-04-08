3 مستحضرات تحتاجها بشرتك من "ديور"

تهتم Dior بتعزيز عنصر الترطيب داخل طقوس الجمال اليومية للمرأة من خلال مجموعة Hydra Life للعناية بالبشرة، ولذلك حوّلت طقوس الترطيب إلى تجربة تجمع بين الفاعلية، والمتعة الحسّية والمكوّنات الطبيعية.

وقد تمّ ابتكار 3 منتجات جديدة أضيفت إلى مجموعة Hydra Life للعناية بالبشرة، مستوحاة من احتياجات المرأة وتعكس نمط ووتيرة الحياة السريعة والمتعددة الجوانب.

إنها القناع الليلي Hydra Life Sleeping Mask الذي يتميّز بتركيبته الهلامية المنعشة والمرطّبة للبشرة، كريم BB بتركيبة الجل- المائي وقناع Intensely Rehydrating One Shot Masks لتأخذيه معك في أيّ مكان.

- قناعDior Hydra Life Sleeping Mask: الذي من شأنه أن يُحدث ثورة في مجال الأقنعة الخاصة بالبشرة، كونه أول ابتكار من الجيل الجديد من الماسكات الليلية، حيث تتحوّل تركيبته الهلامية إلى ماء يتغلغل داخل البشرة. وتتميّز هذه التركيبة بأنها خفيفة وغير لزجة، كما أنها تجمع بين فوائد زهرة Dior Mallow وحمض الهيالورونيك مما يؤمن للبشرة ثماني ساعات من الترطيب المستمر.

يساعد هذا القناع على إزالة التجاعيد وتنعيم نسيج البشرة كما يؤمن لها الانتعاش، والتغذية، والنضارة، والرونق، والصفاء.

- كبسولات Dior Beauty Awakening Rehydrating Mask المواكبة لنمط الحياة السريعة، حيث يمكنك اصطحابها معك إلى أيّ مكان. تشكّل هذه الكبسولات جرعة ترطيب يوميّة، ويحتوي كل منها على جرعة كافية لعمل قناع للوجه يتميّز بتركيبته الكريميّة السلسة التي تترك البشرة مرطّبة ومشرقة كما تؤمن لها استعادة رونقها وحيويتها. اتركي هذا القناع على بشرتك لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق ثمّ أزيلي الكميّة الفائضة منه باستخدام منديل قطنيّ مبلّل.

- كريم Dior Hydra Life Water BB SPF30-PA+++: وهو كريم BB يتميّز بقدرته على تحويل شكل البشرة إلى الأفضل خلال دقائق قليلة. كما أنه يحتوي على مكوّنات طبيعيّة مرطّبة ومنعّمة للبشرة، بالإضافة إلى توفير التغطية الكاملة طوال اليوم.

يوفّر هذا المستحضر الراحة المثالية للبشرة مع الترطيب الفائق، كما يضمن حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية بفضل عامل الحماية SPF30.