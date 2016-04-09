عروس جورج حبيقة فراشة بيضاء متألّقة

24 إطلالة قدّمها المصمّم اللبناني جورج حبيقة ضمن مجموعته من الأزياء الجاهزة لعروس 2017. اللون الأبيض خيّم على جميع التصاميم محوّلاً عروس حبيقة إلى فراشة بيضاء تتباهى بأناقتها وجمالها.

الطابع الكلاسيكي الذي ميّز الإطلالات ترافق مع لمسات عصريّة تبحث عنها كلّ عروس تحرص على التألّق بتصميم يعكس شخصيّتها وأسلوبها في الأزياء.

الأثواب جاءت جميعها طويلة، وتنوّعت بين قصّات الأميرة، والحوريّة، وقصّة الـA cut، أما الطرحات الطويلة فرافقت جميع الإطلالات مكمّلةً إطلالة عروس 2017.

الدانتيل حضر بكلّ أناقته ليضفي على إطلالة العروس طابعه الرومنسي الحالم، كما لفتنا استعمال أقمشة التول، والأورغنزا التي تزيّنت بالأزهار والتي تحوّلت معها الأثواب إلى حدائق ربيعيّة تتفتّح فيها الأزهار الناصعة البياض.

لفتنا في هذه المجموعة التنوّع الكبير في التصاميم، فقد حرص جورج حبيقة على إرضاء أذواق العرائس مهما اختلفت، ولذلك تنوّعت الإطلالات بين الأثواب العارية الكتفين أو تلك المزوّدة بأكمام طويلة أو قصيرة. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: