تعرفوا على عطر إيلي صعب الجديد

مع عطر Rose Couture يرتقي المصمم إيلي صعب بعطره Elie Saab Le Parfum بباقته المعهودة من الأزهار البيضاء إلى آفاق جديدة، مضيفاً إليه بتلات الورد التي تخلّف وراءها دوامة من الروائح الآسرة للقلب والعقل.

كانت الزهرة خير تعبير عن اللمسة الجمالية التي يتركها إيلي صعب على ابتكاراته في مجال الأزياء، خاصة أنه في كل موسم تتفتح براعم الزهور في مجموعاته، وترتدي قماش التول والتفتا أو تتباهى ببتلات الشيفون التي تتمايل مع الفستان كيفما تمايلت صاحبته. هذه الزهرة نفسها التي تزين الأزياء نجدها تقبع في قلب عطر Rose Couture الجديد.

من الوردة اختار إيلي صعب عبقها وأطياف ألوانها الغنية ليزين عطره. وقد استقى صانع العطور فرانسيس كركدجيان عطر Rose Couture من عمق مجموعة Elie Saab Le Parfum وأضاف عسل الورد إلى زهر البرتقال فازداد إشراقاً.

أما الوردة التي تحرص على الظهور بكل فخامة فحققت مرادها بفضل عبق ماء التواليت الجديد، وتماهت في النفحات العلوية للعطر مع الفوانيا واختلطت بنفحات الفواكه والفانيللا والياسمين. أما في أساس العطر فاختلطت فيه نفحات خشب الصندل مع الباتشولي.

ينسكب عطر Rose Couture في زجاجة أشبه بمنحوتة وتعانقها علبة وردية تتزين بأشكال الزهور التي تتفتح على ابتكارات المصمم الراقية.