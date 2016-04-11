30 مصمماً يقدمون "الفستان الأسود المفضل" في بيروت

في افتتاح أسبوع الموضة لربيع وصيف 2016 في بيروت، الذي تم تنظيمه للسنة الرابعة على التوالي في سيتي سنتر بيروت، تم تقديم عرض أزياء يحمل عنوان "الفستان الأسود المفضّل" شارك فيه 30 مصمّم أزياء لبنانيا وعالميا.

في إطار باريسي مميّز ولمسة مستوحاة من قصر فرساي، عرض كل من المصمّمين اللبنانيين والعالميين فستانهم الأسود المفضّل الذي اختاروه من أحدث مجموعاتهم لهذا الموسم. وقد استطاعت سينثيا ساركيس بروس من Luxury Limited Edition التي نظّمت هذا العرض أن تجمع بين عدة أسماء لمصمّمين محليين وعالميين شاركوا بهذا العرض كان أبرزهم: كارل لاغرفيلد، عز الدين علايا، إيمانويال أونغارو، جان لوي سباجي، حنا توما، طوني ورد، داني أطرش، نيكولا جبران، رامي قاضي، مو شور وغيرهم ...أما المجوهرات التي تزيّنت بها العارضات فحملت توقيع Himo وSwarovski.

تلا هذا العرض أربعة أيام من عروض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2016، تعرّفوا على بعض ما قدّمه المصممون من أجمل الفساتين السوداء فيما يلي: