حلم "الديفا" يتحوّل إلى ساعة مع "بولغاري"

تتحفنا Bulgari بساعتها الأنثوية الجديدة التي تتناغم بشكل واضح مع مجوهرات الدار، إنها ساعة Divas’ Dream التي تستمدّ جانباً من إلهامها من الطابع الروماني، خاصة من الزخارف الرائعة التي تزدان بها فسيفساء حمامات كاركالا، والتي أعيد تفسيرها بأسلوب عصري أضفى عليها ملمساً حريرياً ناعماً.

ولمواكبة متطلبات المرأة العصرية، تستفيد هذه الساعة من الإنجازات التكنولوجية والقدرات الإبداعية لدار Bulgari. وهي تتميّز بقرص جريء تم تنفيذه باستخدام مادة الأسيتات الطبيعية التي تشكّل نتاج مزيج يجمع ما بين ألياف الخشب والقطن.

ويتحوّل قرص الأسيتات هذا إلى تحفة طبيعية نادرة حين يتركز الضوء على مؤشرات الساعة والدقائق المتلألئة بفضل ترصيعها بالماس. أما قطعة التورمالين التي تزيّن التاج فتساهم في تحويل هذه الساعة إلى قطعة مجوهرات تليق بأميرة من هذا الزمن.

تتوفر ساعة Divas’ Dream بقرص اسيتات من الأنثراسيت البني مرصّع بـ12 مؤشرا من الماس مع علبة من الذهب الأبيض. كما تتوفر بقرص مرصوف بـ233 حبة من الماس وحزام من الساتان الأسود.

وقد لفتتنا ساعة Divas’ Dream بنموذج من اللازورد الأزرق يتميّز بعلبة من الذهب الأبيض قطرها 37 ملم، وهي مرصّعة بـ72 حبة من الماس، ومقاومة للماء حتى عمق 30 متراً ومزوّدة بحزام من الساتان الأزرق.

كما تتوفر بنموذج "قلب الياقوت" الذي يتميّز بعلبة من الذهب الوردي بقطر 37 ملم، وهي مرصّعة بـ72 حبة من الماس وبتاج تزيّنه قطعة من الروبليت. وهي مقاومة للماء حتى عمق 30 متراً، أما قرصها فمن حجر قلب الياقوت وحزامها من الساتان الأحمر.