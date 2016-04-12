14 تسريحة لإطلالة متجددة هذا الموسم

في استقبال فصل الربيع، لا يكفي اختيار أزياء وأكسسوارات جديدة تواكب الموضة ولكن عليك الاهتمام أيضاً بكافة تفاصيل إطلالتك، خاصة بتسريحتك التي من شأنها أن تمنحك لمسة من التجدد عند تغييرها، ولذلك ندعوك فيما يلي إلى استعراض أبرز التسريحات التي اعتُمدت من قبل المصممين العالميين لمواكبة عروض أزيائهم لربيع وصيف 2016 واختيار ما يناسبك منها:

- زيّني تسريحتك بقوس من الدانتيل على طريقة عارضات Chanel لإطلالة مختلفة ولكن غير متكلّفة.

- الغرّة القصيرة جداً تضفي لمسة من المرح على إطلالتك، اعتمديها على طريقة عارضات Christopher Kane.

- عارضات Diane Von Furstenberg اخترن تسريحة مموجة ومزيّنة بالأزهار مستوحاة من أناقة سبعينيات القرن الماضي. جربيها إذا كان شعرك طويلاً وكثيفاً.

- أكسسوار الشعر الكبير والملوّن شكّل عنصراً أساسياً في إطلالات عارضات Dolce&Gabbana اعتمديه لإطلالة متجددة هذا الصيف.

- تسريحة ذيل الحصان عادت هذا الموسم مع Balmain وقد انسدلت من قمة الرأس بخصلة طويلة يمكن اعتمادها من الشعر المستعار إذا كان شعرك يفتقد إلى الطول المطلوب.

- الشعر الذي يحافظ على طبيعته المجعّدة ما زال أيضاً على الموضة، وقد رصدناه في عرض Burberry ولكنه جاء مسرحاً إلى الخلف بأسلوب عصري.

- الشعر المسرح إلى الخلف والملفوف على شكل ضفيرة شكّل الخيار المفضّل لدار Celine. اعتمدي هذه التسريحة البسيطة التي ستجعل من إطلالتك تبدو أكثر شباباً.

- الشعر المجدول على شكل ضفيرتين عريضتين هو التسريحة المفضّلة لدى علامة Giles هذا الموسم اعتمديها لإطلالاتك الصيفية في الهواء الطلق.

- الغرة الجانبية المنسدلة على العين ميّزت تسريحة عارضات Giorgio Armani ومن شأنها أن تضفي لمسة راقية على إطلالتك.

- عادت دار Gucci إلى ستينيّات القرن الماضي لتختار تسريحة مربّعة مع غرّة منسدلة على الجبين وأعادت تقديمها في عرضها لربيع وصيف 2016. يمكنك اعتمادها إذا كنت صاحبة شعر رقيق ومالس.

- الشعر المشدود إلى الخلف بالجل تسريحة اختارتها دار Kenzo لتضفي على عارضاتها طابعاً عصرياً محبباً.

- الضفائر الرفيعة التي تحيط بالوجه هي التسريحة التي اختارتها دار Louis Vuitton، جرّبيها لإطلالة عصرية متجددة.

- الغرة الجانبيّة هي التسريحة المفضّلة لعارضات Roberto Cavalli اعتمديها لإطلالة بسيطة وراقية على السواء.

- الضفائر الإفريقية شكّلت خيار عارضات Valentino، جرّبيها لإطلالة خارجة عن المألوف هذا الموسم.