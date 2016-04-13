عندما تختلط الجرأة بالمرح مع "أليس أند أوليفيا"

أجواء من الجرأة والمرح خيّمت على إطلالات مجموعة Alice and Olivia by Stacey Bendet لربيع 2016، المستوحاة من الطبيعة الصحراوية للغرب الأميركي. وقد شكّلت الكثبان الرمليّة، والصخور التي تلوح في الأفق، ونبات الصبّار الخلفيّة المثالية لهذه المجموعة النابضة بحبّ الحياة.

الأثواب القصيرة ترافقت مع صنادل عالية حتى الركبة، وبرزت البلوزات المطرّزة التي تكشف عن الأكتاف لترضي متطلّبات المرأة المفعمة بالثقة والتي تبحث عن إطلالات مختلفة. كما اختلطت كشاكش الشيفون الشفافة مع الحرير الملوّن لتخلق تجربة عاطفيّة تحتفل بالشخصية الفريدة لكل امرأة ترغب بالتميّز.

وقدّمت هذه المجموعة تعريفاً جديداً لقماش "الدنيم" التقليدي عبر إغنائه بالتطريز وقصّات اللايزر، حتى إن سراويلها الواسعة عند أسفل القدمين تطوّرت إلى قطع فخمة ومرحة في آن مشكّلةً محور هذه المجموعة الربيعيّة بامتياز.

لوحة ألوان هذا الموسم تضمّنت ومضات بلون الخشخاش الأحمر، والأزرق المائي، وألوان الرمال التي نجدها في الطبعة الصحراوية. وقد خضعت الطبعات لإعادة صياغة من خلال استخدام التطريز الذي ميّز بطابعه المرح العديد من قطع هذه المجموعة.

الأحذية التي رافقت هذه الأزياء تراوحت بين البوتينات العالية حتى الركبة، وأحذية "الغلاديايتور" باللون اللحمي وصولاً إلى تلك ذات الكعوب على شكل أسافين، والتي اتبعت جميعها نفس الدقّة في التفاصيل الموجودة في مجموعة الأزياء الجاهزة. أما الحقائب فتنوّعت بين الكبيرة الحجم والصغيرة المطرّزة مشكّلةً تكملة مثالية للعناصر المحايدة في المجموعة. تعرّفوا على بعض إطلالات Alice and Olivia لربيع 2016 فيما يلي.