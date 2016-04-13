10 استعمالات تجميلية غريبة لزيت جوز الهند

دخل زيت جوز الهند إلى مطابخنا في الفترة الأخيرة، نظراً للفوائد الغذائية العديدة التي يتمتع بها، ولكنه يتميّز أيضاً بعدة فوائد تجميلية ما زالت مجهولة والتي تسمح لك بالاستغناء عن العديد من المستحضرات التي تستعملينها يومياً. فيما يلي تعرّفي على 10 استعمالات تجميلية لزيت جوز الهند ستفاجئك:

1- قناع للشعر:

يتميز زيت جوز الهند بصيغته الصلبة التي تتحوّل إلى سائلة عند تعرضّها للحرارة، ولذلك ننصحك بتسخين عبوة هذا الزيت تحت المياه الساخنة أثناء الاستحمام ثم تطبيق القليل منه على الشعر كقناع بعد الشامبو على أن يترك على الشعر لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء للحصول على حيوية ولمعان في الشعر.

2- زيت للجسم:

اخلطي القليل من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع للحصول مستحضر منعّم لبشرة الجسم تطبّقينه مباشرة بعد الحمام.

3- بلسم للشفاه:

احتفظي بالقليل من هذا الزيت في علبة صغيرة تحملينها معك في حقيبتك لتطبقي محتواها على شفاهك كلما دعت الحاجة، فتحافظين على شفاه ناعمة على الدوام.

4- لتنعيم الجلد حول الأظافر:

افركي أظافرك ومحيطها بزيت جوز الهند بشكل يوميّ وستلاحظين أن يديك تبدوان أكثر شباباً.

5- كريم لمحيط العينين:

دفّئي القليل من زيت جوز الهند بين أصابعك قبل أن تستعمليه ككريم لتغذية منطقة محيط العينين الحساسة. فهو سيغنيك عن استعمال الكريمات الباهظة الثمن والتي لا تفي دائماً بوعودها.

6- لمقاومة تجعيد الشعر:

دفّئي القليل من زيت جوز الهند بين يديك ثم مرريها على كامل الشعر المملّس لحمايته من الرطوبة التي تسبّب استعادته لطبيعته المجعّدة. وستحصلين بالتالي على شعر ناعم، مالس وحيويّ.

7- للمسة من الإشراق:

يمكن لزيت جوز الهند أن يتحوّل إلى هايلايتر عند تدفئة القليل منه بين أطراف أصابعك وتطبيقها بلمسات خفيفة على مناطق أعلى الخدّين، أعلى الحاجبين وفي المنطقة التي تفصل بين الأنف والشفاه.

8- مزيل للماكياج:

استعملي محتوى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند بعد تدفئتها بين يديك لتطبيقها على كامل الوجه بهدف إزالة الماكياج. امسحي وجهك بقطعة من القطن ثمّ اغسليه بالماء الدافئ لتحصلي على بشرة نظيفة في ثوانٍ.

9- مقشّر للجسم:

اخلطي نصف كوب من الملح أو السكر مع الكمية نفسها من زيت جوز الهند، واستعملي كلتا يديك لفرك بشرة جسمك الرطبة بهذا المزيج قبل الحمّام مع التركيز على مناطق الكوعين، والركبتين والقدمين. يمكنك أن تضيفي إلى المزيج بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع لتكتسب بشرتك على رائحة ذكية بعد الاستحمام.

10- كريم للحلاقة:

استبدلي الرغوة أو الكريم الذي تستعملينه قبل حلاقة ساقيك بزيت جوز الهند بعد تدفئة عبوته تحت الماء الساخن. وستحصلين بذلك على بشرة خالية من الشعر الزائد ومرطّبة في الوقت نفسه.